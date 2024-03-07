Актер Камбербэтч зачитал в Альберт-холле письмо Навального

В рамках проекта Letters Live британский актер прочитал письмо Алексея Навального, написанное за месяц до гибели. В нем политик заявил о готовности постоять за свои убеждения и пойти на жертвы.

Знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч зачитал со сцены письмо Алексея Навального, которое российский оппозиционер написал в колонии в январе 2024 года, приурочив его к трехлетию своего возвращения в Россию. О выступлении Камбербэтча в лондонском Альберт-холле сообщил вечером в среду, 6 марта, проект Letters Live, в рамках которого знаменитости читают со сцены послания других людей.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, опубликовала отрывок видеозаписи с чтением Камбербэтча на английском языке.

В послании, о котором идет речь, Навальный рассказал, что заключенные и администрация колонии регулярно спрашивают его, зачем он вернулся на родину из Германии, где он лечился после отравления. По его словам, большинство спрашивающих "не верят простым мотивам", а убеждены в существование "какого-то хитрого плана, в котором задействованы башни Кремля".

"Но нет никаких тайн и схем, - написал Алексей Навальный примерно за месяц до своей гибели в колонии. - У меня есть моя страна и мои убеждения. И я не хочу отказываться ни от страны, ни от убеждений. И я не могу предать ни первого, ни второго. Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И если надо, пойти на какие-то жертвы".

Письмо политика было опубликовано в соцсетях 17 января 2024 года, на YouTube-канале Навального этот текст тогда прочитали его соратники .

Смотрите также: