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Репортер WSJ Эван Гершкович
Эван ГершковичФото: REUTERS
Права человекаРоссия

Белый дом: США не получили консульского доступа к Гершковичу

Даниил Сотников
55 мин. назад

Российский МИД на следующий день после ареста пообещал консульский доступ к Гершковичу, однако он до сих пор не предоставлен.

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Арестованному в России по обвинению в шпионаже американскому корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу по-прежнему не предоставлен консульский доступ, заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в понедельник, 3 апреля.

Получить доступа не удалось несмотря на "настойчивые" попытки, подчеркнул Кирби. По его словам, за делом Гершковича внимательно следят все, включая президента США Джо Байдена. "Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть Эвана домой", - сказал Кирби, подчеркнув, что Вашингтон "настойчиво давит с того момента, как мы узнали, что репортер задержан".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на следующий день после задержания Гершковича сообщила, что журналисту будет предоставлен консульский доступ. "В соответствии с нашими внутренними процедурами этот доступ, конечно, будет обеспечен", - сказала она. Об этом же заявил постпред России в ООН Василий Небензя. "Думаю, что по консульско-дипломатическим традициям он (доступ. - Ред.) будет предоставлен, но на каком этапе и когда, я тоже не знаю - это решать московским властям", - сказал Небензя.

Госдеп еще не объявил задержание Гершковича неправомерным

Отвечая на вопрос журналистов, почему Госдепартамент по-прежнему не объявил задержание Гершковича неправомерным, Кирби сослался на внутренние протоколы Госдепа.

"У Государственного департамента есть процесс классификации задержаний, и они все еще работают над этим. В каждом отдельном случае они изучают задержание американцев за границей, и решают, должны ли они классифицировать их как неправомерные. Они работают над этим, и я знаю, что они работают над этим очень усердно. Я просто не могу сообщить вам сроки, как это будет выглядеть", - сказал Кирби.

Гершковича в СИЗО посетили представители ОНК

ФСБ России 30 марта объявила о задержании Гершковича по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, он "по заданию американской стороны осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". В этот же день Лефортовский суд арестовал журналиста до конца мая. В WSJ отвергли все обвинения и потребовали освободить Геркшовича.

3 апреля Гершковича посетили в СИЗО "Лефортово" члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. "Жалоб на содержание в "Лефортово" у него нет. Бодр, во время разговора много шутил", - сообщили в комиссии. Представители ОНК добавили, что питание Гершковича в СИЗО "соответствует установленным нормам".

После ареста Гершковича Белый дом и Госдепартамент США призвали всех американцев, находящихся в России, покинуть страну. С требованием освободить Эвана Гершковича выступили президент США Джо Байден, власти ЕС, более 30 крупнейших мировых СМИ.

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