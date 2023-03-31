  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович
Журналист The Wall Street Journal Эван ГершковичФото: The Wall Street Journal/AP/picture alliance
ПолитикаЕвропа

ЕС осудил задержание журналиста WSJ Гершковича в России

Александра Иванова
27 мин. назад

"Журналистам нужно позволить свободно заниматься своей профессией, они заслуживают защиты", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

https://p.dw.com/p/4PWst

Европейский Союз осуждает задержание журналиста американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в России. Такое заявление опубликовал вечером в четверг, 30 марта, в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Журналистам нужно позволить свободно заниматься своей профессией, они заслуживают защиты", - добавил он. По оценке главы европейской дипломатии, в случае с Эваном Гершковичем "российские власти в очередной раз продемонстрировали систематическое неуважение свободы СМИ".

Арест журналиста WSJ Гершковича в России

О задержании корреспондента WSJ в Екатеринбурге стало известно 30 марта. Позднее в тот же день Эван Гершкович был арестован до 29 мая по решению Лефортовского суда Москвы по делу о "шпионаже". Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным по обвинению в шпионаже в России с момента окончания холодной войны.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) выступила с  утверждением, что репортер "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Между тем в газете WSJ заявили что "глубоко обеспокоены безопасностью Гершковича". Эван Гершкович пишет репортажи о России, будучи репортером в составе московского бюро издания, указали в издании, напомнив также об аккредитации журналиста в МИД РФ.

В ответ на запрос DW в WSJ сообщили следующее: "The Wall Street Journal решительно отрицает утверждения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей".

Реакция США на задержание журналиста WSJ в России

Из Госдепартамента США, куда DW также обратилась за комментарием, поступило следующее заявление госсекретаря Энтони Блинкена: "Мы глубоко обеспокоены задержанием в России журналиста, являющегося американским гражданином. В связи с этой ситуацией мы поддерживаем контакт с The Wall Street Journal. Всегда, когда американского гражданина задерживают за границей, мы немедленно пытаемся получить консульский доступ и обеспечить всю соответствующую поддержку. Мы самым решительным образом осуждаем продолжающиеся попытки Кремля запугать, подвергнуть репрессиям, наказать журналистов и голоса гражданского общества".

При этом в Госдепе повторили предупреждение об опасности, которой, по его оценке, подвержены американские граждане в РФ. "Гражданам США, проживающим в России или путешествующим по России, следует немедленно покинуть эту страну, как было указано в "Рекомендациях по поездкам в Россию", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США.

Журналистское сообщество также выразило беспокойство по поводу задержания Эвана Гершковича в России. Так, международная организация "Репортеры без границ" (RSF) подтвердила, что Гершкович расследовал деятельность частной военной компании "Вагнер", играющей заметную роль в войне России против Украины. По словам RSF, она "встревожена тем, что выглядит как месть", в отношении сотрудника СМИ.

Смотрите также:

ФСБ задержала американского журналиста

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Russland, Ex-Journalist Ivan Safronov

Сафронов осужден за "шпионаж", чтобы не ловить настоящих шпионов? (05.09.2022)

Сафронов осужден за "шпионаж", чтобы не ловить настоящих шпионов? (05.09.2022)

Приговор Ивану Сафронову - 22 года лишения свободы. Суд прошел в закрытом режиме. Его обвинили в госизмене. Несколько дней назад стало известно, что сведения журналист получил из открытых источников.
Политика5 сентября 2022 г.04:07 мин.
external

О России не из России: "Дождь", "Новая газета" и DW во время войны

О России не из России: "Дождь", "Новая газета" и DW во время войны

Как освещать события в России, находясь за рубежом? Как не потерять связь со своей аудиторией? И как мы все изменили свое отношения к журналистике после войны?
Конфликты11 сентября 2022 г.46:32 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович

ЕС осудил задержание журналиста WSJ Гершковича в России

Политика27 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: американская "Статуя Свободы" стоит перед банкоматом и протягивает к нему руку с картой Visa.

Деньги на демократию: как Байден будет выполнять обещание

Деньги на демократию: как Байден будет выполнять обещание

Политика15 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Обменяют ли репортера WSJ? Активистам запрещают клей. DW Шоу

Обменяют ли репортера WSJ? Активистам запрещают клей. DW Шоу

Политика16 ч. назад59:28 мин.
Люди у доски с информацией о кандидатах в депутаты парламента Казахстана

Хотят ли казахстанцы перемен? Что выявили выборы в парламент

Хотят ли казахстанцы перемен? Что выявили выборы в парламент

Политика20 ч. назад
Штаб-квартира Российского футбольного союза (РФС)

Поворот на восток. Как футбол РФ все дальше уходит от Европы

Поворот на восток. Как футбол РФ все дальше уходит от Европы

Спорт3 ч. назад
Прихожане УПЦ МП возле Крестовоздвиженского храма в Лавре, 29 марта 2023 года

(Не) последний день УПЦ МП в Лавре: верующие, санкции и суд

(Не) последний день УПЦ МП в Лавре: верующие, санкции и суд

Общество13 ч. назад
Протесты в Израиле против судебной реформы, 27 марта 2023 года

Возможен ли в Израиле компромисс по судебной реформе?

Возможен ли в Израиле компромисс по судебной реформе?

Политика14 ч. назад
На главную страницу