ЕС осудил задержание журналиста WSJ Гершковича в России

Европейский Союз осуждает задержание журналиста американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в России. Такое заявление опубликовал вечером в четверг, 30 марта, в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Журналистам нужно позволить свободно заниматься своей профессией, они заслуживают защиты", - добавил он. По оценке главы европейской дипломатии, в случае с Эваном Гершковичем "российские власти в очередной раз продемонстрировали систематическое неуважение свободы СМИ".

Арест журналиста WSJ Гершковича в России

О задержании корреспондента WSJ в Екатеринбурге стало известно 30 марта. Позднее в тот же день Эван Гершкович был арестован до 29 мая по решению Лефортовского суда Москвы по делу о "шпионаже". Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным по обвинению в шпионаже в России с момента окончания холодной войны.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) выступила с утверждением, что репортер "осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Между тем в газете WSJ заявили что "глубоко обеспокоены безопасностью Гершковича". Эван Гершкович пишет репортажи о России, будучи репортером в составе московского бюро издания, указали в издании, напомнив также об аккредитации журналиста в МИД РФ.

В ответ на запрос DW в WSJ сообщили следующее: "The Wall Street Journal решительно отрицает утверждения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей".

Реакция США на задержание журналиста WSJ в России

Из Госдепартамента США, куда DW также обратилась за комментарием, поступило следующее заявление госсекретаря Энтони Блинкена: "Мы глубоко обеспокоены задержанием в России журналиста, являющегося американским гражданином. В связи с этой ситуацией мы поддерживаем контакт с The Wall Street Journal. Всегда, когда американского гражданина задерживают за границей, мы немедленно пытаемся получить консульский доступ и обеспечить всю соответствующую поддержку. Мы самым решительным образом осуждаем продолжающиеся попытки Кремля запугать, подвергнуть репрессиям, наказать журналистов и голоса гражданского общества".

При этом в Госдепе повторили предупреждение об опасности, которой, по его оценке, подвержены американские граждане в РФ. "Гражданам США, проживающим в России или путешествующим по России, следует немедленно покинуть эту страну, как было указано в "Рекомендациях по поездкам в Россию", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США.

Журналистское сообщество также выразило беспокойство по поводу задержания Эвана Гершковича в России. Так, международная организация "Репортеры без границ" (RSF) подтвердила, что Гершкович расследовал деятельность частной военной компании "Вагнер", играющей заметную роль в войне России против Украины. По словам RSF, она "встревожена тем, что выглядит как месть", в отношении сотрудника СМИ.

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