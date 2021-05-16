Беларусь лишили права принять этап Кубка мира по биатлону

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) лишил Беларусь права принять один из этапов Кубка мира по биатлону в предстоящем сезоне. "Решение о переносе мероприятия было принято исполнительным комитетом с учетом текущей ситуации в Беларуси", - заявила организация в воскресенье, 16 мая. IBU также указал на необходимость предоставить организационным комитетам, национальным федерациям и командам уверенность в планировании графика соревнований.

Тем самым восьмой этап Кубка мира, который должен был состояться в Раубичах под Минском с 3 по 6 марта 2022 года, перенесен в финский Контиолахти. Тем временем первый этап Кубка 26-28 ноября перенесен из Контиолахти в шведский Эстерсунде, который примет и второй этап соревнований.

В январе Беларусь была лишена права проводить вместе с Латвией чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объяснила свое решение вопросами безопасности. Первоначально первенство, намеченное на май-июнь текущего года, должны были принять столицы Беларуси и Латвии, в итоге решено, что все матчи пройдут в Риге.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси с августа 2020 года проходят протесты против результатов президентских выборов, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Белорусы обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.

В ходе протестов арестованы и задержаны более 30 тысяч человек, в том числе десятки журналистов. Сотни человек пострадали, еще несколько погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Европейский Союз и США ввели санкции в отношении правителя Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

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