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Байден завершил прощальный визит в Германию

Жан Рофе
18 октября 2024 г.

В ходе короткого визита в Берлин президент США посетил президентский дворец Бельвю и встретился с канцлером ФРГ. Основными темами были поддержка Украины и эскалация на Ближнем Востоке.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручает президенту США Джо Байдену Большой крест особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия"
Франк-Вальтер Штайнмайер вручает Джо Байдену высшую государственную награду ФРГФото: Matthias Schrader/AP/picture alliance

Президент США Джо Байден завершил свой последний визит в Германию в качестве главы государства. Ранним вечером в пятницу, 18 октября, он вылетел обратно в Соединенные Штаты. Визит Байдена в Берлин продлился менее 24 часов.

Американский лидер прибыл в столицу ФРГ накануне поздним вечером. 18 октября он был принят с воинскими почестями в президентской резиденции в Берлине - дворце Бельвю. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) вручил Байдену высшую государственную награду ФРГ - Большой крест особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

Анонсируя это событие, канцелярия президента ФРГ указала, что таким образом были отмечены заслуги Байдена в деле укрепления германо-американской дружбы и трансатлантического альянса, которые за прошедшие пять десятилетий усиливались во многом благодаря Байдену и особенно на фоне агрессии России против Украины. Байден стал первым после Джорджа Буша-старшего, правившего с 1989 по 1993 годы, президентом США, награжденным высшей государственной наградой Германии.

В центре внимания - Украина и Ближний Восток

В ходе встречи Штайнмайер и Байден обсудили вопросы поддержки Украины и деэскалации конфликта на Ближнем Востоку. Эти же темы поднимались в беседе с канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и на встрече в формате "четверки" с участием Байдена и Шольца, а также президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Первоначально Байден планировал прибыть в Германию 10 октября с трехдневным государственным визитом, в ходе которого он должен был, кроме прочего, принять участие во встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн, в земле Рейнланд-Пфальц. Однако Байден, который покинет пост главы американского государства в январе 2025 года, отложил этот визит из-за урагана "Милтон", который в то время приближался к побережью Флориды.

Последний государственный визит президента США в ФРГ состоялся в 1985 году, когда Рональд Рейган посетил Бонн, Битбург и Берген-Бельзен. После этого визиты американских президентов в Германии проходили лишь на рабочем уровне.

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