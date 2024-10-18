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Байден награжден высшей государственной наградой ФРГ

Евгений Жуков
18 октября 2024 г.

Джо Байдену вручен Большой крест особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия", высшая награда ФРГ. Главную его заслугу президент Германии видит в восстановлении трансатлантических отношений.

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Джо Байден и Франк-Вальтер Штайнмайер во дворце Бельвю
Джо Байден и Франк-Вальтер Штайнмайер во дворце БельвюФото: Ben Curtis/AP/picture alliance/dpa

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) вручил президенту США Джо Байдену высшую государственную награду ФРГ - Большой крест особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Церемония награждения прошла в пятницу, 18 октября, в президентской резиденции в Берлине - дворце Бельвю, где глава Белого дома был принят с воинскими почестями.

В сообщении канцелярии президента ФРГ отмечается, что глава германского государства отметил заслуги Джо Байдена в деле укрепления германо-американской дружбы и трансатлантического альянса, которые за прошедшие пять десятилетий усиливались во многом благодаря Байдену и особенно на фоне российской агрессии против Украины.

Заслуга Байдена - в восстановлении трансатлантических отношений

В своей приветственной речи Штайнмайер подчеркнул, что для Германии дружба с Соединенными Штатами "была, есть и будет экзистенциально важной" - как для безопасности страны, так и для ее демократии. Заслуга Байдена заключается прежде всего в восстановлении трансатлантических отношений после президентства Дональда Трампа, указал глава германского государства, не упоминая имени экс-президента США, который вновь баллотируется на президентских выборах. "Когда вас избрали президентом, вы буквально за одну ночь вернули Европе надежду на трансатлантический альянс", - сказал Штайнмайер, обращаясь к Байдену.

Штайнмайер также высоко оценил усилия Байдена по оказанию помощи Украине, подвергшейся нападению со стороны России, и Израилю. По его словам, президент России Владимир Путин считал Запад слабым, но просчитался: "Наоборот НАТО стала сильнее и сплоченнее, чем когда-либо прежде, и этим мы особенно обязаны вашему руководству".

Джо Байден стал первым после Джорджа Буша-старшего, правившего с 1989 по 1993 годы, президентом США, награжденным высшей государственной наградой Германии.

В ходе встречи Штайнмайер и Байден обговорили вопросы поддержки Украины и деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Белого дома.

18 октября Джо Байден проведет встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), а ранним вечером вылетит обратно в Соединенные Штаты.

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