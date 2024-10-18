Байден награжден высшей государственной наградой ФРГ

Джо Байдену вручен Большой крест особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия", высшая награда ФРГ. Главную его заслугу президент Германии видит в восстановлении трансатлантических отношений.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) вручил президенту США Джо Байдену высшую государственную награду ФРГ - Большой крест особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Церемония награждения прошла в пятницу, 18 октября, в президентской резиденции в Берлине - дворце Бельвю, где глава Белого дома был принят с воинскими почестями.

В сообщении канцелярии президента ФРГ отмечается, что глава германского государства отметил заслуги Джо Байдена в деле укрепления германо-американской дружбы и трансатлантического альянса, которые за прошедшие пять десятилетий усиливались во многом благодаря Байдену и особенно на фоне российской агрессии против Украины.

Заслуга Байдена - в восстановлении трансатлантических отношений

В своей приветственной речи Штайнмайер подчеркнул, что для Германии дружба с Соединенными Штатами "была, есть и будет экзистенциально важной" - как для безопасности страны, так и для ее демократии. Заслуга Байдена заключается прежде всего в восстановлении трансатлантических отношений после президентства Дональда Трампа, указал глава германского государства, не упоминая имени экс-президента США, который вновь баллотируется на президентских выборах. "Когда вас избрали президентом, вы буквально за одну ночь вернули Европе надежду на трансатлантический альянс", - сказал Штайнмайер, обращаясь к Байдену.

Штайнмайер также высоко оценил усилия Байдена по оказанию помощи Украине, подвергшейся нападению со стороны России, и Израилю. По его словам, президент России Владимир Путин считал Запад слабым, но просчитался: "Наоборот НАТО стала сильнее и сплоченнее, чем когда-либо прежде, и этим мы особенно обязаны вашему руководству".

Джо Байден стал первым после Джорджа Буша-старшего, правившего с 1989 по 1993 годы, президентом США, награжденным высшей государственной наградой Германии.

В ходе встречи Штайнмайер и Байден обговорили вопросы поддержки Украины и деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, говорится в сообщении Белого дома.

18 октября Джо Байден проведет встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), а ранним вечером вылетит обратно в Соединенные Штаты.