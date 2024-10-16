  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыСША

Байден объявил о пакете помощи Киеву на 425 млн долларов

Екатерина Венкина
16 октября 2024 г.

У президента США состоялся телефонный разговор с главой украинского государства. Команда Байдена организует проведение виртуального заседания в формате "Рамштайн" в ноябре.

https://p.dw.com/p/4lsxE
Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото из архива)Фото: MANDEL NGAN/AFP

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пакета помощи в области безопасности на 425 млн долларов (391 млн евро), включившего дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехнику и другие вооружения для "удовлетворения неотложных потребностей" Киева. Об этом в среду, 16 октября, сообщили в пресс-службе Белого дома.

У Байдена состоялся телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава американского государства проинформировал украинского лидера об усилиях по наращиванию помощи Киеву, которые он приложит до окончания срока своих полномочий.

В ближайшие месяцы Вашингтон осуществит ряд дополнительных поставок Киеву, включая сотни систем ПВО для перехвата, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи дополнительных бронированных машин.

"Отдельное внимание будет уделено усилению санкций в отношении России"

Зеленский проинформировал Байдена о плане достижения победы в войне, указали в Белом доме. Лидеры двух стран поручили командам провести дальнейшие консультации на этот счет.

"Отдельное внимание во время разговора уделили повышению уровня оборонного сотрудничества в ближайшие месяцы, дополнительному обучению украинских военных и усилению санкций в отношении России", - указали в интернет-представительстве Зеленского.

Президент Украины добавил, что 17 октября в рамках саммита ЕС представит "план победы" партнерам из ЕС.

Заседание в формате "Рамштайн" пройдет в ноябре

Планирование помощи в сфере безопасности вместе с международными партнерами будет усилено, отметили в Вашингтоне. В рамках этих усилий в ноябре команда Байдена организует проведение виртуального заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Изначально президент США собирался приехать в ФРГ 10-12 октября. Планировалось, что он в том числе посетит авиабазу Рамштайн на западе Германии, где должна была состояться очередная встреча коалиции западных стран по оказанию военной помощи Украине. Однако Байден отложил визит в Германию из-за обрушившегося на США мощного урагана "Милтон". Встреча в формате "Рамштайн" из-за этого также была перенесена на неопределенное время.

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) подверг критике тот факт, что встреча коалиции западных стран по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" не состоялась после внезапной отмены визита президента США Джо Байдена в Германию. "Я бы постарался спасти эту конференцию", - заявил Мерц в политическом токшоу Карен Миозги (Caren Miosga) на телеканале ARD 13 октября.

Президент США 18 октября посетит Берлин. Визит Байдена в ФРГ будет "прощальным" - срок его полномочий заканчивается в январе.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Рамштайн, 1963 год

Что нужно знать об авиабазе Рамштайн

Что нужно знать об авиабазе Рамштайн

На фоне войны в Украине американская авиабаза все чаще попадает в заголовки СМИ. Не путать с популярной немецкой группой Rammstein. История авиабазы в фотографиях.
История20 января 2023 г.9 фото
external

Ураган Милтон меняет ход выборов в США. Зеленский у Шольца. Путин в Ашхабаде. DW Новости (11.10.24)

Ураган Милтон меняет ход выборов в США. Зеленский у Шольца. Путин в Ашхабаде. DW Новости (11.10.24)

Ураган "Милтон" стал политическим потрясением. На фоне приближения к развязке выборов президента США Дональд Трамп атаковал действующего президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, обвинив в якобы недостаточной защите страны от природных катастроф. Также он осудил Белый дом за выделение миллиардов долларов помощи иностранным государствам, намекая на Украину.
Политика11 октября 2024 г.29:58 мин.
external

Зеленский делится секретным планом победы, США подсчитывают убытки от урагана "Милтон". DW Новости

Зеленский делится секретным планом победы, США подсчитывают убытки от урагана "Милтон". DW Новости

Миллионы жителей Флориды заблаговременно получили требование об эвакуации. Из-за урагана "Милтон" в штате объявлен режим ЧС. Джо Байден даже отменил визит в ФРГ, где хотел принять участие в заседании Контактной группы по помощи Украине. Несмотря на это, Владимир Зеленский все равно отправился в Европу представлять свой план победы, который для широкой общественности все еще остается секретным.
Политика10 октября 2024 г.29:55 мин.
Показать еще