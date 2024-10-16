Байден объявил о пакете помощи Киеву на 425 млн долларов

У президента США состоялся телефонный разговор с главой украинского государства. Команда Байдена организует проведение виртуального заседания в формате "Рамштайн" в ноябре.

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пакета помощи в области безопасности на 425 млн долларов (391 млн евро), включившего дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехнику и другие вооружения для "удовлетворения неотложных потребностей" Киева. Об этом в среду, 16 октября, сообщили в пресс-службе Белого дома.

У Байдена состоялся телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава американского государства проинформировал украинского лидера об усилиях по наращиванию помощи Киеву, которые он приложит до окончания срока своих полномочий.

В ближайшие месяцы Вашингтон осуществит ряд дополнительных поставок Киеву, включая сотни систем ПВО для перехвата, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи дополнительных бронированных машин.

"Отдельное внимание будет уделено усилению санкций в отношении России"

Зеленский проинформировал Байдена о плане достижения победы в войне, указали в Белом доме. Лидеры двух стран поручили командам провести дальнейшие консультации на этот счет.

"Отдельное внимание во время разговора уделили повышению уровня оборонного сотрудничества в ближайшие месяцы, дополнительному обучению украинских военных и усилению санкций в отношении России", - указали в интернет-представительстве Зеленского.

Президент Украины добавил, что 17 октября в рамках саммита ЕС представит "план победы" партнерам из ЕС.

Заседание в формате "Рамштайн" пройдет в ноябре

Планирование помощи в сфере безопасности вместе с международными партнерами будет усилено, отметили в Вашингтоне. В рамках этих усилий в ноябре команда Байдена организует проведение виртуального заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Изначально президент США собирался приехать в ФРГ 10-12 октября. Планировалось, что он в том числе посетит авиабазу Рамштайн на западе Германии, где должна была состояться очередная встреча коалиции западных стран по оказанию военной помощи Украине. Однако Байден отложил визит в Германию из-за обрушившегося на США мощного урагана "Милтон". Встреча в формате "Рамштайн" из-за этого также была перенесена на неопределенное время.

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) подверг критике тот факт, что встреча коалиции западных стран по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" не состоялась после внезапной отмены визита президента США Джо Байдена в Германию. "Я бы постарался спасти эту конференцию", - заявил Мерц в политическом токшоу Карен Миозги (Caren Miosga) на телеканале ARD 13 октября.

Президент США 18 октября посетит Берлин. Визит Байдена в ФРГ будет "прощальным" - срок его полномочий заканчивается в январе.