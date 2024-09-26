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Байден заявил о международной встрече по Украине в Германии

Ольга Лебедева
26 сентября 2024 г.

В рамках визита президента США в Германию пройдет очередное заседание контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", заявил Белый дом. Байден прилетит в Германию в середине октября.

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Stephanie Scarbrough/AP Photo/picture alliance

Президент США Джо Байден объявил о проведении очередного заседания международной контактной группы по военной помощи Украине в формате "Рамштайн". Переговоры под председательством США пройдут в Германии, на них планируется скоординировать усилия более чем 50 стран, поддерживающих Украину, заявил Белый дом в четверг, 26 сентября.

О месте заседания контактной группы Вашингтон не сообщил, но предполагается, что она пройдет на американской военной базе в Рамштайне, отмечает dpa.

Байден прибудет с визитом в Германию в середине октября. Ожидается, что он встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), а также затем посетит военную базу Рамштайн.

Первый визит Байдена в Берлин

Это первый визит Байдена в Берлин с начала его президентского срока и первый его визит в ФРГ в рамках двусторонних отношений. По данным немецких СМИ, он продлится три дня с 10 по 12 октября. В прошлый раз президент США приезжал с таким визитом в Берлин восемь лет назад - им был Барак Обама. При этом в 2022 году Байден участвовал в саммите G7 в баварском Эльмау, а в 2023 году приземлялся на дозаправку на военной базе Рамштайн.

По информации Der Spiegel, в рамках визита пройдет четырехсторонняя встреча Байдена, канцлера ФРГ Шольца6 президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

 

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