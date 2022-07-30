 Байден возвращается на карантин из-за повторного заражения коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.07.2022

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Мир

Байден возвращается на карантин из-за повторного заражения коронавирусом

Президент США был полностью вакцинирован против коронавируса. Но это не спасло его от повторного заражения SARS-CoV-2.

Президент США Джозеф Байден

Президент США Джо Байден

Антигенный тест президента Джо Байдена на коронавирус дал позитивный результат, говорится в распространенном пресс-службой Белого дома в субботу, 30 июля, заявлении лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора.

"Ребята, сегодня у меня снова положительный результат теста на  ковид. Это случается с небольшим меньшинством людей. У меня нет симптомов, но я изолирую себя ради безопасности всех окружающих", - написал   Байден в Twitter , заверив, что он продолжает работать и скоро вернется в строй. По сообщению Белого дома, две запланированные поездки главы государства отменены.

По словам врача О'Коннора, "после отрицательных результатов теста во вторник, в среду вечером, в четверг утром и в пятницу утром, результат теста на антиген президента оказался положительным в субботу поздним утром". Ранее Байден уже провел пять дней в домашней изоляции в результате своего первого  заражения SARS-CoV-2.

Джо Байден - самый пожилой президент Соединенных Штатов Америки. Тем не менее медицинское освидетельствование в ноябре прошлого года признало его "годным" к работе в должности главы государства.

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    Автор: Андрей Гурков


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