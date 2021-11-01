Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки инфицирована коронавирусом

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки инфицирована коронавирусом, несмотря на полную вакцинацию. Тест Псаки в воскресенье, 31 октября, оказался положительным, сообщила сама пресс-секретарь вечером в тот же день в письменном заявлении, распространенном Белым домом.

Джен Псаки добавила, что по семейным обстоятельствам ей пришлось отказаться от сопровождения Байдена в его поездке в Европу - на саммит G20 в Риме и глобальную климатическую конференцию в Глазго. У члена ее семьи был обнаружен коронавирус, поэтому она находилась на карантине и ежедневно с 27 октября сдавала тесты, которые 31 октября были отрицательными.

Псаки не встречалась с Байденом с 27 октября

По словам Джен Псаки, с президентом США и другими высокопоставленными должностными лицами она не встречалась с 27 октября. Когда она общалась с Байденом накануне этого дня, они находились на улице на расстоянии около двух метров и были в масках, указала она далее.

Официальный представитель Байдена отметила, что открыто сообщает о своем положительном тесте из соображений прозрачности. По ее словам, благодаря вакцинации у нее имеются лишь легкие симптомы, что позволяет продолжать работу из дома. По словам Псаки, в Белый дом она вернется по окончании десятидневного карантина и после отрицательного теста на коронавирус.

Смотрите также:

Юмор сражается с коронавирусом Четвертая волна: коронавирус снова вызывает на ринг В Германии, а также в ряде других стран говорят о начале очередной волны пандемии коронавируса. Борьба с ним напомнила Сергею Елкину изнурительный боксерский поединок.

Юмор сражается с коронавирусом Собянин отменил перчатки в общественных местах: кто в Москве этому рад В Москве отменили необходимость носить перчатки в общественных местах. Но это правило в борьбе с ковидом в столице все равно соблюдал только Юрий Долгорукий, считает карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Олимпийские игры в Токио: как на них отразится коронавирус В Токио на фоне пандемии начинаются соревнования в рамках летних Олимпийских игр. Сергей Елкин предлагает изменить символику Олимпиады, чтобы она соответствовала современным реалиям.

Юмор сражается с коронавирусом Ковид в Москве: что не так с мерами мэра Собянина В Москве зафиксирован пик суточного прироста случаев заражения коронавирусом. Одна из причин - противоречивые меры по борьбе с пандемией мэра столицы РФ Сергея Собянина, считает Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Борьба с ковидом в России: опасная болезнь противоречий В России стремительно растет число заражений коронавирусом. Реакция властей на пандемию так же непоследовательна, как и поведение граждан, не соблюдающих элементарные правила, считает Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Третья волна коронавируса. Утонет ли кремлевская лодка? Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется. Ее последствия трудно предсказать, считает Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Что общего у Суэцкого канала и вакцинации от коронавируса? В Суэцком канале возник затор из-за севшего на мель контейнеровоза. Вот и кампания по вакцинации от ковида продвигается медленнее, чем хотелось бы. Сергей Елкин о схожести двух ситуаций.

Юмор сражается с коронавирусом "Спутник V" в ЕС - разделяй и прививай? В Евросоюзе спорят о закупках вакцины от ковида "Спутник V". Пока вместо помощи в борьбе с пандемией российский препарат лишь сеет раздор в ЕС, констатирует Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году? 2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Рождество во время пандемии: карантин, маски и другие особенности Из-за пандемии коронавируса рождественские праздники в этом году проходят в условиях жестких ограничений. Но суть Рождества никто не отменял. Рождественская история от Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Массовая вакцинация "Спутником V": убойный аргумент в руках Путина Президент Путин распорядился начать в РФ массовую вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 прививкой "Спутник V". Третья фаза испытаний препарата еще не завершена. Это вызывает скепсис у Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.

Юмор сражается с коронавирусом Коронавирус и Европа: галопом от COVID-19 к новому локдауну? Из-за роста числа инфицированных коронавирусом и больных COVID-19 многие страны Европы приняли или намерены принять жесткие ограничительные меры. Сергей Елкин о том, куда мчится Европа.

Юмор сражается с коронавирусом Как вести себя при коронавирусе: три стратегии Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

Юмор сражается с коронавирусом Поможет ли масочный режим избежать коронавирусного карантина в Москве? Жесткий карантин в Москве пока вводиться не будет, но будет проверяться соблюдение масочного режима. Насколько это действенно? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.

Юмор сражается с коронавирусом Коронавирус и этикет: социальная дистанция превыше всего Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - эти слова не только прочно вошли в лексикон, но и изменили нашу жизнь. Сергей Елкин о новых формах этикета.

Юмор сражается с коронавирусом Как перчатки могут защитить от коронавируса? За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом После карантина: что будет, когда мир победит коронавирус? Во большинстве стран мира из-за коронавируса закрыты бары и рестораны, люди остаются дома, соблюдая режим самоизоляции. Но карантин однажды закончится, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Когда COVID-19 не страшен: надежная защита на время пандемии Как помешать распространению коронавируса? Методы известны - карантин, самоизоляция, социальная дистанция, мытье рук, ношение масок для лица. Все они - в одном рисунке от Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Лайфхак: как остановить распространение коронавируса Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

Юмор сражается с коронавирусом Как мир проходит через жернова вирусной угрозы Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

Юмор сражается с коронавирусом Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

Юмор сражается с коронавирусом "Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2? ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.

Юмор сражается с коронавирусом Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона. Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов

