Байден пригрозил Израилю ограничить военную помощь

Белый дом потребовал от Израиля принять новые меры по защите мирного населения в Газе после удара по гумколонне.

Президент США Джо Байден потребовал от Израиля "в ближайшие часы и дни" предпринять новые меры по защите сотрудников гуманитарных организаций и мирного населения сектора Газа. Эти меры должны стать обоснованием для дальнейшей поддержки США военной операции в секторе, заявил американский лидер в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, прошедшем в четверг, 4 апреля, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что это стало первой попыткой Вашингтона использовать тему предоставления военной помощи Израилю как возможный рычаг давления на Иерусалим во время военной операции в секторе Газа. Израиль в последние месяцы получает от США большое количество артиллерийских боеприпасов для продолжения боевых действий.

Байден "ясно дал понять, что Израиль должен объявить и реализовать ряд четко обозначенных, конкретных и измеримых шагов, направленных на предотвращение ущерба гражданскому населению, гуманитарных страданий и безопасность сотрудников гуманитарных организаций", указал Белый дом в пресс-релизе по итогам разговора лидеров. При этом американский лидер вновь заявил о поддержке Израиля в его борьбе против ХАМАС.

Президент США также призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и урегулированию вопросов по возможному обмену заложников, похищенных террористами ХАМАС, на заключенных из израильских тюрем. Израиль ранее сообщал, что именно ХАМАС препятствует дальнейшим переговорам по сделке.

От Байдена требуют решений по Израилю после удара по гумколонне

Предупреждение Байдена Нетаньяху последовало после того, как израильские войска нанесли авиаудар по колонне гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа. В результате этого погибли семь волонтеров WCK, среди них были в том числе граждане Австралии, Великобритании и Польши. Израиль назвал атаку "ошибкой".

Инцидент спровоцировал новые призывы к Байдену со стороны американских демократов выставить условия для оказания военной помощи Израилю, пишет Reuters. Президент США "сталкивается с глубоким гневом демократов" ввиду того, как продолжается эскалация конфликта на Ближнем Востоке, что может снизить его поддержку в ноябрьских президентских выборах в США. При этом главный вероятный оппонент Байдена, экс-президент США Дональд Трамп, также поддерживает ответные действия Израиля на атаку ХАМАС и похищение боевиками группировки более 200 израильтян, произошедшие 7 октября 2023 года.

Израиль все больше теряет поддержку из-за ситуации в секторе Газа

Инцидент с авиаударом по гуманитарной колонне стал поводом для продолжения критики, с которой Израиль сталкивается в последнее время из-за продолжения боевых действий в секторе Газа, которые длятся уже около полугода.

В конце марта Совет Безопасности ООН впервые с начала военной операции Израиля принял резолюцию с требованием прекращения огня в секторе Газа. За документ проголосовали 14 стран, США воздержались.

Кроме того, в конце марта Международный суд ООН, который рассматривает иск ЮАР против Израиля по обвинению в геноциде, обязал Иерусалим не допускать нарушения прав мирных жителей сектора Газа и не препятствовать доставке им гуманитарной помощи. Суд ООН отметил, что и ранее требовал от Израиля защищать гражданское население сектора, но условия жизни в нем продолжают ухудшаться.

В самом Израиле также проходят акции протеста, с требованиями предпринять меры по освобождению израильтян, похищенных ХАМАС. Демонстранты среди прочего призывают к отставке правительства и проведению досрочных выборов в стране.

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