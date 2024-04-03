Глава Генштаба Израиля назвал "ошибкой" удар по волонтерам

Герци Халеви заявил, что в ЦАХАЛ не намеревались причинить вред гуманитарным работникам WCK. Армия извлечет уроки из результатов расследования и воплотит их на практике, подчеркнул глава Генштаба.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви назвал "серьезной ошибкой" гибель нескольких сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа в результате израильского авиаудара. "Это была ошибка, последовавшая за неправильной идентификацией, ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти", - пояснил Халеви в видеообращении, которое цитирует агентство dpa в среду, 3 апреля.

Халеви добавил, что у ЦАХАЛ не было "намерения причинить вред гуманитарным работникам WCK". "Этот инцидент был серьезной ошибкой", - отметил Халеви. Независимая комиссия проведет тщательное расследование инцидента и "завершит его в ближайшие несколько дней", продолжил начальник израильского Генштаба. Армия извлечет уроки из результатов расследования "и немедленно их реализует", подчеркнул Халеви.

Удар ЦАХАЛ по гуманитарной колонне

Ранее WCK сообщила, что семеро работников организации были убиты в результате удара ЦАХАЛ по их колонне к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа. Машины уезжали после доставки 100 тонн гуманитарной помощи, привезенной в сектор Газа по морю. Его движение было скоординировано с ЦАХАЛ, утверждает WCK. В организации назвали удар "целенаправленной атакой ЦАХАЛ". В армии Израиля заявили, что "проводят углубленное расследование на самом высоком уровне, чтобы понять обстоятельства этого трагического инцидента".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что удар нанесла армия обороны Израиля. "Такое случается в военное время. Мы тщательно изучаем это, находимся в контакте с правительствами погибших иностранцев и сделаем все, чтобы это не повторилось", - сказал Нетаньяху.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 32 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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