От Израиля требуют расследовать удар ЦАХАЛ по гумколонне

Западные страны призвали Израиль незамедлительно расследовать удар по гуманитарной колонне в секторе Газа, в результате которого погибли семь человек.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Израиль быстро и тщательно расследовать удар по колонне с гуманитарной помощью World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа, нанесенный армией обороны страны (ЦАХАЛ). Об этом Бербок написала в соцсети X во вторник, 2 апреля.

"Правительство Израиля должно быстро и тщательно расследовать этот ужасный инцидент. Гуманитарные работники должны иметь возможность безопасно выполнять свою важную работу - по всему миру, а также в секторе Газа. Мы вновь призываем израильское правительство обеспечить функционирование мер по предотвращению конфликтов. Нельзя допускать, чтобы подобные инциденты происходили", - написала Бербок. К "бескомпромиссному" расследованию удара призвал и МИД Польши - среди погибших был гражданин этой страны.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что в разговоре со своим израильским коллегой он подчеркнул, что гибель сотрудников гуманитарных организаций в секторе Газа, в том числе трех граждан Великобритании, "совершенно неприемлема". "Израиль должен срочно объяснить, как это произошло, и внести серьезные изменения (в свои действия. - Ред.), чтобы обеспечить безопасность сотрудников гуманитарных организаций на местах", - написал Кэмерон.

Представитель Белого дома заявил, что администрация США "была возмущена", когда узнала о гибели гуманитарных работников и что Байден пообещал "донести до Израиля, что сотрудники гуморганизаций должны быть защищены".

Удар ЦАХАЛ по гуманитарной колонне

Ранее WCK сообщила, что семеро работников организации были убиты в результате удара ЦАХАЛ по их колонне к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа. Машины уезжали после доставки 100 тонн гуманитарной помощи, привезенной в сектор Газа по морю. Его движение было скоординировано с ЦАХАЛ, утверждает WCK. В организации назвали удар "целенаправленной атакой ЦАХАЛ". В армии Израиля заявили, что "проводят углубленное расследование на самом высоком уровне, чтобы понять обстоятельства этого трагического инцидента".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что удар нанесла армия обороны Израиля. "Такое случается в военное время. Мы тщательно изучаем это, находимся в контакте с правительствами погибших иностранцев и сделаем все, чтобы это не повторилось", - сказал Нетаньяху.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 32 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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