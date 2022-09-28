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"Газовое пятно" на месте прорыва газопровода "Северный поток - 2" у побережья Дании, 27 сентября 2022 года
"Газовое пятно" на месте прорыва газопровода "Северный поток - 2" у побережья Дании, 27 сентября 2022 годаФото: Danish Defence Command via REUTERS
КонфликтыЕвропа

Авария на "Северных потоках": все указывает на саботаж

Виталий Кропман
28 мин. назад

В Евросоюзе и России склоняются к тому, что недавний выход из строя трех из четырех ниток обоих "Северных потоков" был актом саботажа. Но кто может стоять за диверсией на газопроводах?

https://www.dw.com/ru/avaria-na-severnyh-potokah-vse-ukazyvaet-na-sabotaz/a-63269235

"Катастрофой с точки зрения климатической политики" назвал прорыв магистралей на газопроводах "Северный поток" (на одной из двух ниток)  и "Северный поток - 2" (на обеих нитках) эксперт по энергетической безопасности из университета Бонна, доктор Франк Умбах (Frank Umbach). Пока газ продолжает вытекать из поврежденных труб, проложенных по дну Балтийского моря, Датское морское управление установило в районе масштабной аварии запретную зону радиусом в 5 морских миль (более 9 км. - Ред.) для судов и в 1 км - для самолетов.

Как заявил директор Датского энергетического агентства Кристоффер Бётцау, всего был обнаружено три утечки - одна в 24 км к юго-востоку от острова Борнхольм и две к северо-востоку от него. На поверхности воды наблюдаются бурлящие пятна газа: по оценке Минобороны Дании, площадь самого большого составляет 1 квадратный километр, самого маленького - 200 квадратных метров.

Что уже известно

В понедельник, 26 сентября, было зарегистрировано внезапное резкое падение давления газа на трех из четырех нитках обоих "Северных потоков". Это могло свидетельствовать об утечках, вызванных прорывом трубопроводов.

27 сентября стало известно, что сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали подводные взрывы в районе, где произошли утечки. Первый был отмечен в ночь на 26 сентября, второй - вечером того же дня. Один из них имел магнитуду 2,3, как ощутимое землетрясение. "Хорошо заметно, как волны отскакивают от дна к поверхности. Нет никаких сомнений, что это были взрывы", - заявил журналистам профессор  Бьорн Лунд из Шведской национальной сейсмической сети (SNSN).

В свою очередь, компания Nord Stream заявила, что авария произошла на всех трех нитках одновременно.

Авария или акт саботажа?

Мировой истории до сих пор неизвестны случаи взрывов на подводных газопроводах, произошедшие по технологическим причинам. Да и, согласно проектным требованиям, уложенные на дно Балтийского моря трубы и их стыки должны выдерживать прямой удар, например, от якоря судна и не рваться в случае зацепления и волочения.

Доктор Франк Умбах (Фото из архива)
Доктор Франк Умбах (Фото из архива)Фото: Pawel Ulatowski/AFP via Getty Images

Франк Умбах уверен, что единственно возможное объяснение произошедшему - акт саботажа. "Тот факт, что утечки произошли почти одновременно в местах, расположенных на расстоянии до 50 км друг от друга, делает невозможным техническую случайность. Это ясно указывает на то, что это, действительно, был акт саботажа", - отметил эксперт в программе Heute Journal в эфире немецкого телеканала ZDF.

Аналогичной позиции придерживаются и власти Дании и Швеции. "Основываясь на шведской и датской информации, мы пришли к выводу, что это, вероятно, был преднамеренный акт. Так что, скорее всего, речь идет о саботаже", - сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на специальной пресс-конференции вечером, 27 сентября. "Четкое мнение властей заключается в том, что это не был несчастный случай", - согласилась с ней глава правительства Дании Метте Фредериксен, отказавшись назвать возможных виновников произошедшего.

Реакция в Германии, России и ЕС 

Власти Германии пока официально никак не комментируют ситуацию. "Мы не участвуем в спекуляциях", - пояснил представитель федерального министерства экономики. В то же время издание Tagesspiegel приводит слова человека, знакомого с позицией Берлина. "Наше воображение больше не допускает сценария, при котором это не было бы целенаправленной атакой", - сказал он. Более того, по информации Der Spiegel, ЦРУ США еще несколько недель назад предупреждало своих немецких коллег о возможных атаках на газопроводы.

Жозеп Боррель
Жозеп БоррельФото: Alexey Vitvitsky/Sputnik/picture alliance

Не отвергают напрочь возможности диверсии на газопроводах и в Кремле. "Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной - тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Уверенность в том, что произошедшее стало актом саботажа, выразили и в Евросоюзе. "Вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий", - подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Любой умышленный удар по энергетической инфраструктуре Европы будет "встречен решительным и совместным ответом", добавил он.

Ищи, кому выгодно

Премьер-министр Дании Фредериксен на своей пресс-конференции отказалась назвать возможных виновников произошедшего. Однако совершенно очевидно, что диверсия подобного рода едва ли может быть частной инициативой: для нее необходимо, как минимум, задействовать подводную лодку или команду опытных водолазов, а также большое количество взрывчатки.

Как отмечается в публикации агентства РИА "Новости", исходя из зафиксированной магнитуды подводного толчка в 2,3, можно предположить, что для подрыва газопровода, возможно, использовались заряды мощностью не менее 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Но кто может стоять за диверсией? Правительство Польши фактически прямым текстом обвинило Москву в провокации. "К сожалению, наш восточный сосед постоянно проводит агрессивную политику, - сказал замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. - Если он способен на агрессивную военную политику в Украине, то очевидно, что нельзя исключать никаких провокаций, даже на тех участках, которые находятся в Западной Европе".

Несколько более завуалировано высказался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы не знаем всех деталей произошедшего, но мы ясно видим, что это акт саботажа, связанный со следующим шагом эскалации ситуации в Украине", - заявил он на церемонии открытия газопровода Baltic Pipe, по которому газ из Норвегии через Данию будет поступать в Польшу.  Эту версию разделяет и Франк Умбах, отмечая. что Baltic Pipe позволит Польше окончательно стать независимой от РФ и в этом отношении имеет большое значение как для Польши, так и для ЕС: "И он, как бельмо на глазу, у России"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, премьер Дании Метте Фредериксен и президент Польши Анджей Дуда во время торжественного открытия газопровода Baltic Pipe.
Премьер Польши Моравецкий, премьер Дании Фредериксен и президент Польши Дуда запускают Baltic PipeФото: JP Black/ZUMAPRESS/picture alliance

В России предсказуемо назвали бенефициарами произошедшего США - поскольку выход из строя "Северных потоков" делает Европу еще более зависимой от поставок американских энергоносителей, а также Украину - потому что идущий по ее территории трубопровод остается по сути единственным средством доставки российского газа в Западную Европу.

И еще одна деталь. На фоне сообщения об аварии на "Северных потоках" цена на газ начала вновь расти. Однако, по мнению Умбаха, эта тенденция имеет краткосрочную перспективу.

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