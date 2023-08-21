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Audi подтвердил отключение IT-систем у дилеров в России

Ольга Лебедева | Лиза Ламбрехт
1 ч. назад

Audi отключил почти все IT-системы в России после введения санкций ЕС и продаже в мае 2023 активов российскому инвестору. Оставшиеся пять сервисов будут закрыты в РФ в конце года, сообщили DW в Audi.

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Штаб-квартира Audi в Ингольштадте
Штаб-квартира Audi в ИнгольштадтеФото: picture alliance/D. Kalker

Немецкий автомобилестроитель Audi подтвердил отключение своих IT-систем в российских подразделениях. Это произошло в рамках санкций ЕС в отношении России, при этом речь идет о всем концерне Volkswagen, в который входит Audi, сообщили DW в пресс-службе Audi в Ингольштадте.

"В рамках введенных ЕС санкций Volkswagen Group уже отключило большое число IT-систем в России. После продажи российского бизнеса в мае этого года российскому инвестору произошло отделение других IT-систем, за исключением пяти", - указали в компании в ответ на запрос DW. Оставшиеся пять сервисов будут доступны в рамках переходного периода до конца текущего года по согласованию между Федеральным управлением экономики и экспортного контроля (BAFA) и российским покупателем, уточнили далее в пресс-службе. О каких сервисах идет речь, не сообщается.

"Известия" сообщили об ограничении доступа к ПО российских дилеров BMW и Audi

Ранее в тот же день газета "Известия" со ссылкой на дилерские центры написала об ограничении доступа к программному обеспечению российских дилеров немецкими концернами BMW и Audi. В частности, владельцам машин теперь недоступна история техобслуживания и обновления элементов.

Так, в одном из официальных дилерских центров Audi изданию рассказали, что доступ к ПО для владельцев был ограничен еще два месяца назад. Из-за этого автовладельцы не могут сделать дубликат ключей, кроме того, на машины невозможно установить детали, требующие программирования, в том числе блоки управления, коробку передач и парктроники. В одном из крупнейших дилерских центров BMW "БорисХоф" "Известиям" сообщили, что неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику машин. Как отмечается далее, дилеры сейчас пытаются решить проблему, разрабатывая собственные программы или "получая информацию по альтернативным каналам".

В концерне BMW на запрос DW пока не ответили.

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Статья "Известий"

Отключение ПО Audi и BMW в России
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