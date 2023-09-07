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Атака дронов: у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону произошел взрыв

Ольга Лебедева
7 сентября 2023 г.

Несколько регионов РФ были вновь атакованы дронами, один из БПЛА упал в Ростове-на-Дону. По данным Telegram-каналов, взрыв произошел близ штаба Южного военного округа. Введен режим ЧС.

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Сбитый дрон в Московской области
Сбитый дрон в Московской области (фото из архива)Фото: Stringer/REUTERS

В Ростовской области средства ПВО сбили два беспилотника. Атака произошла в ночь на четверг, 7 сентября. Один из них упал за пределами Ростова-на-Дону, а второй - в центре города в районе улицы Пушкинской, 42, сообщил губернатор региона Василий Голубев. В результате были "повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Обратился за медицинской помощью только один человек, с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался", отметил Голубев.

Позже ростовский губернатор заявил, что по решению ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42 с 9.00 введен режим чрезвычайной ситуации. "В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде. Проводится обход территорий для уточнения ущерба. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты", - указал Василий Голубев.

Минобороны РФ заявило, что "беспилотники самолетного типа уничтожены дежурными средствами ПВО" около 3.00. Между тем Telegram-канал Baza сообщил, что в Ростове-на-Дону неподалеку от штаба Южного военного округа (ЮВО) произошел взрыв, после чего там начался пожар.  

Другие Telegram-каналы, в частности ВЧК-ОГПУ, сообщили о трех взрывах, предшествовавших пожару.

Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Подмосковье

Еще один БПЛА самолетного типа был сбит в Раменском городском округе Московской области, сообщило Минобороны. Беспилотник направлялся в сторону Москвы, написал в Telegram мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, согласно предварительным данным на месте падения обломков нет разрушений и пострадавших. На месте падения дрона в жилых домах взрывной волной разбило стекла в окнах, свидетельствуют фото и видео, опубликованные в соцсетях.

По данным Mash, беспилотник упал неподалеку от международного аэропорта Жуковский, взрывной волной в нескольких домах выбило стекла. Глава муниципалитета Николай Ханин сообщил о повреждении четырех автомобилей и окон в пяти квартирах одного из домов. В связи с инцидентом были введены частичные ограничения на взлеты и посадки в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, заявила Росавиация.

Губернатор Брянской области заявил о попытке атаки с помощью дрона

Губернатор Брянской области Александр Богомаз обвинил ВСУ в попытке атаки с помощью беспилотника. Силы Минобороны РФ уничтожили дрон над Брянским районом, написал глава региона в Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет, добавил Богомаз. Украинская сторона не комментировала эти утверждения.

Позднее Богомаз добавил, что в результате падения обломков беспилотника частично повреждены стекла в здании железнодорожного вокзала Брянска, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Кроме того, губернатор сообщил еще об одной атаке беспилотника, который был сбит на подлете к городу. В Минобороны сообщили о двух сбитых ранним утром в Брянской области беспилотниках.

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Беспилотники в Москве - "Заповедник", выпуск 276

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Сбитый дрон в Московской области

Атака дронов: у штаба ЮВО в Ростове-на-Дону произошел взрыв

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