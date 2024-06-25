Ассанж на свободе: что думают об этом журналисты и политики

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж после пяти лет в лондонской тюрьме вышел на свободу, заключив сделку с властями США, добивавшимися его экстрадиции. Какую это вызвало реакцию - у DW.

Освобождение под залог австралийского журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который после пяти лет пребывания в британской тюрьме строгого режима "Белмарш" пошел на сделку с властями США, добивавшимися его экстрадиции, вызвала бурные и противоречивые отклики. DW собрала реакции.

Радость и огромное облегчение

"Джулиан свободен! Невозможно выразить словами нашу огромную благодарность всем, кто поддержал глобальную кампанию по его освобождению", - так отреагировала в соцсети Х на выход из тюрьмы основателя WikiLeaks его жена Стелла Ассанж. "Я просто в восторге. Честно говоря, это просто невероятно, - заявила она в интервью BBC. - До последних 24 часов мы не были уверены, что это действительно произойдет".

Джулиан Ассанж идет к самолету, на котором покинет Великобританию, 25 июня 2024 года Фото: @wikileaks" via X/Handout via REUTERS

Освобождение Ассанжа из-под стражи в Лондоне приветствовала и Организация Объединенных Наций. Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл, выразив удовлетворение по этому поводу, отметила в письменном интервью AFP, что это дело вызвало "ряд проблем с правами человека". В свою очередь, глава британского отделения международной правозащитной организации "Репортеры без границ" Ребекка Винсент в интервью DW призналась, что испытывает огромное облегчение от того, что Ассанж освобожден из заключения.

"Он не должен был провести там ни одного дня. (…) Он был по надуманным основаниям лишен свободы (в общей сложности. - Ред.) почти на 14 лет. Так что это очень долгое ожидание, но огромное облегчение для тех из нас, кто так долго добивался именно такого исхода". Мы всегда говорили, что это политическое дело, и оно может потребовать политического решения, добавила собеседница.

"Мы давно призывали правительство США рассмотреть другие способы положить этому конец. В идеале мы бы хотели, чтобы все обвинения (с Ассанжа. - Ред.) были сняты и дело просто закрыли. Но сейчас самое главное, что Джулиан больше не будет несправедливо проводить время за решеткой", - подчеркнула Винсент. По ее мнению, журналисты, в частности те, кто освещает вопросы национальной безопасности, "из-за освобождения Джулиана Ассанжа теперь в большей безопасности".

Противоречивые отклики из США и России

Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать новость об освобождении основателя WikiLeaks из британской тюрьмы, сославшись на недостаток информации. "Мы не знаем о чем идет речь. Не знаем, была ли сделка. Дождемся информации, если она когда-то будет доступна", - пояснил Песков.

Роберт Кеннеди-младший Фото: Jemal Countess/UPI Photo/Newscom/picture alliance

В США реакция на сделку Ассанжа со следствием и освобождение основателя WikiLeaks из тюрьмы оказалась неоднозначной. Независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший назвал Джулиана Ассанжа "героем поколения", указав, однако, что австралийцу все-таки не следовало признавать себя виновным ни по одному из обвинений.

Журналист Такер Карлсон с радостью объявил об "освобождении хорошего человека". А вот Майк Пенс, бывший вице-президент в администрации Дональда Трампа, воспринял сделку как "судебную ошибку", выразив уверенность, что австралийский журналист должен быть привлечен к ответственности, поскольку был угрозой для безопасности США.

Die Welt: Сделка легализует незаконное преследование Ассанжа

Случившимся недоволен и немецкий журналист Дениз Юджел (Deniz Yücel), написавший в комментарии для газеты Die Welt, что "это плохой день для свободы прессы". Вот только у его недовольства совсем иные причины.

По мнению Юджела, эта сделка, "позволяющая США выйти из игры "сохранив лицо", легализует незаконное уголовное преследование Ассанжа и представляет собой угрозу для журналистских расследований". Джулиан Ассанж не был носителем секретной информации, он информировал мировую общественность о значимых, иногда преступных действиях, подчеркивается в комментарии.

Сделка "знаменует собой конец беспрецедентного скандала, в котором британские и шведские судебные органы стали соучастниками вендетты, а правительства других стран западного мира хранили молчание", полагает Юджел. И добавляет: "Запоздалое правосудие лучше, чем его отсутствие, но это неполноценное правосудие. Даже безупречная с юридической точки зрения победа не сможет вернуть Ассанжу украденные у него 14 (четырнадцать!) лет жизни".

Обвинения, наказание и сделка

О том, что Джулиан Ассанж вышел из тюрьмы "Белмарш" и уже покинул Великобританию, в ночь на вторник, 25 июня, рассказали представители WikiLeaks. Как сообщается, он достиг предварительного соглашения со следствием, признав себя виновным по одному пункту обвинения из 18-ти, предъявленных ему в США. В их числе - хищение секретной информации, шпионаж и сговор с целью взлома компьютерных сетей.

Заключенные американской тюрьмы Гуантанамо выходят на свободу, 12 февраля 2024 года Фото: Saifurahman Safi/XinHua/picture alliance

По условиям соглашения, прокуроры американского Минюста будут добиваться для разоблачителя, причастного к обнародованию, среди прочего, материалов о преступлениях военных США в Ираке и о пытках заключенных в американской тюрьме в Гуантанамо, наказания в виде 62 месяцев лишения свободы. Именно столько Ассанж уже провел в тюрьме "Белмарш" в Лондоне, оспаривая свою экстрадицию в США.

До этого, с 2012 по 2019 годы, австралийский журналист укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, куда обратился с просьбой о предоставлении политического убежища, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного там дела об изнасиловании.

Как ожидается, в среду, 26 июня, в суде Северных Марианских Островов - территории США в западной части Тихого океана - будет оформлена сделка американских властей с Джулианом Ассанжем, в рамках которой он признает себя виновным по одному пункту.