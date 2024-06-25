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Основатель WikiLeaks Ассанж освобожден из британской тюрьмы

Павел Мыльников
25 июня 2024 г.

Джулиан Ассанж освобожден под залог и улетел из Великобритании, сообщили его соратники. Основатель WikiLeaks достиг предварительной сделки со следствием о признании вины по одному пункту обвинения из 18.

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж (фото из архива)Фото: Peter Nicholls/REUTERS

Высокий суд Лондона освободил основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог. Об этом представители WikiLeaks сообщили в ночь на вторник, 25 июня. Ассанж утром 24 июня покинул британскую тюрьму строгого режима Белмарш, а позднее сел на самолет в лондонском аэропорту Станстед и улетел из Великобритании, указали его соратники. По их подсчетам, создатель WikiLeaks провел в пенитенциарном учреждении 1901 день.

Ассанж достиг предварительной сделки со следствием о признании себя виновным по одному пункту обвинения из 18, отмечают газета The Washington Post и телеканал CNN со ссылкой на судебные документы. Сделка еще не завершена официально, указали в WikiLeaks.

По условиям нового соглашения, прокуроры министерства юстиции США будут добиваться для разоблачителя с гражданством Австралии 62 месяцев лишения свободы. Столько времени Ассанж провел в тюрьме строгого режима в Лондоне. Предполагается, что суд на Северных Марианских островах - неинкорпорированной организованной территории Соединенных Штатов - вынесет решение 26 июня.

Дело Джулиана Ассанжа

В США создателя WikiLeaks обвиняют по 18 пунктам, в том числе в хищении секретной информации, шпионаже и сговоре с целью взлома компьютерных сетей. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 175 лет тюрьмы.

По мнению Вашингтона, Ассанж получил от американского военнослужащего Брэдли Мэннинга (впоследствии сменившего пол и ставшего Челси Мэннинг) секретные материалы, касающиеся военных операций США в Ираке и Афганистане. Это поставило под угрозу жизнь информаторов американских спецслужб, считают власти Соединенных Штатов. В то же время сторонники Ассанжа отмечают, что в результате публикации материалов на WikiLeaks общественность узнала о преступлениях, совершенных американскими солдатами на Ближнем Востоке.

Убежище в посольстве Эквадора

С 2012 по 2019 годы Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. Основатель WikiLeaks не признавал вину и указывал, что Швеция может экстрадировать его в США. Позднее шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении разоблачителя.

В апреле 2019-го Эквадор лишил создателя WikiLeaks убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. Тогда же разоблачитель был арестован в посольстве южноамериканской страны.

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