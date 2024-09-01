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ПолитикаАрмения

Армения заморозила свое участие во всех органах ОДКБ

Сергей Ромашенко
1 сентября 2024 г.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что он считает замораживание участия достаточным на данный момент. Даты возможного полного выхода Армении из ОДКБ он не назвал.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол ПашинянФото: Asatur Yesayants/SNA/IMAGO Images

Армения заморозила свое участие во всех органах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Вы знаете, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях, и на данном этапе мы считаем это решение достаточным. На данный момент мы не видим необходимости принимать другое решение, но это не значит, что мы не увидим необходимости принимать другое решение в следующий момент", - заявил на пресс-конференции в Ереване вечером в субботу, 31 августа, премьер-министр республики Никол Пашинян. Он добавил, что не может назвать день, когда Армения полностью выйдет из ОДКБ.

В середине июня Пашинян объявил о намерении Армении покинуть ОДКБ. Выступая в парламенте, он уточнил, что Ереван сделает это, когда сочтет необходимым. В феврале премьер говорил о заморозке членства страны в ОДКБ, а в начале мая власти Армении объявили, что прекращают финансировать эту организацию.

Стратегическое партнерство с США

В июне США и Армения объявили о стратегическом партнерстве, после чего Вашингтон предложил Еревану расширить сотрудничество в военной сфере. Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен напомнил, что первые совместные военные учения прошли в 2023 году, и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений в военной сфере между двумя странами. В июле в Армении прошли учения Eagle Partner с участием армянских и американских военнослужащих.

Сотрудничество Армении с Западом активизировалось после войны с Азербайджаном, в результате которого Армения лишилась Нагорного Карабаха. Тогда Ереван обратился за помощью к ОДКБ, но организация, в которой Россия играет ключевую роль, ограничилась лишь выражением "обеспокоенности" и "соболезнованиями".

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