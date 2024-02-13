Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах границы

По сообщению из Еревана, ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции. Четверо военных убиты, один человек ранен. Баку заявляет, что ответил на обстрел со стороны Армении.

Министерство обороны Армении заявило о гибели четырех военных в результате обстрелов со стороны Азербайджана утром во вторник, 13 февраля. "В результате открытого со стороны ВС Азербайджана огня в направлении Неркин Ханд (село на юге Армении. - Ред.) четверо военнослужащих ВС Армении погибли", - сообщила пресс-служба Минобороны в Ереване.

Начиная с 05.30 утра по местному времени, подразделения азербайджанский вооруженных сил вели огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд, добавили в министерстве, уточнив, что еще один военнослужащий ранен, его жизнь вне опасности.

Операция "Возмездие" Азербайджана

Государственная пограничная служба Азербайджана в свою очередь заявила об операции "Возмездие" в ответ на "провокацию" с армянской стороны. "Подразделения Госпогранслужбы 13 февраля провели операцию "Возмездие" в ответ на провокацию, совершенную вчера со стороны ВС Армении. В результате операции боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда вчера были обстреляны наши солдаты, был полностью уничтожен, а боевые позиции подавлены", - говорится в сообщении погранслужбы Азербайджана.

Накануне ведомство сообщило, что подразделения ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных в направлении границы, вследствие чего был ранен пограничник, уточняет "Интерфакс". Баку возложило полную ответственность за произошедшее на военно-политическое руководство Армении.

Ереван призывает Баку не давать поводов для эскалаций

Власти Армении призывали Азербайджан "воздержаться от дестабилизирующих ситуацию шагов и вернуться к переговорам". "Мы решительно осуждаем эти действия Азербайджана, прибегающего к военным провокациям, призываем воздержаться от шагов, дестабилизирующих ситуацию, и вернуться к переговорам. Еще раз подтверждаем озвученные ранее предложения армянской стороны по реализации надежных мер, направленных на повышение безопасности границ", - отмечается в заявлении МИД Армении от 13 февраля.

В министерстве подчеркнули, что накануне Ереван выразил готовность расследовать сообщения Баку о нарушении режима перемирия, в результате которого азербайджанский военный получил ранение, однако "сегодня утром азербайджанская сторона осуществила агрессивные действия". МИД Армении считает, что тем самым Азербайджан "ищет поводы для эскалаций на границе".

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