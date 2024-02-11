Президента Азербайджана набрал 92% на досрочных выборах

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на внеочередных президентских выборах, набрав 92,12 процента голосов, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны в воскресенье, 11 февраля.

Поокончательным данным ЦИК Азербайджана, явка избирателей на прошедших 7 февраля составила 76,43 процента. Теперь протокол с результатами комиссия должна отправить в Конституционный суд. Ильхам Алиев пробудет президентом еще семь лет.

Оппозиционер Керимли: В стране нарушаются все основные права

Лидер оппозиции Али Керимли в день выборов заявил, что в стране "нарушаются все основные права". Оппозиционные партии "не могут нормально работать", свобода собраний ограничена, а СМИ подвергаются давлению со стороны правительства, указал Керимли.

В последние месяцы власти Азербайджана усилили давление на независимые СМИ и арестовали нескольких критически настроенных журналистов, которые раскрыли факты взяточничества на высоком уровне, отмечает агентство AFP. Правозащитная организация Amnesty International 6 февраля раскритиковала усилившиеся репрессии властей в преддверии выборов как "всеобъемлющую, скоординированную атаку на гражданское общество и верховенство закона".

Досрочные выборы Алиев объяснил "началом новой эры"

Выборы, первоначально назначенные на 2025 год, действующий президент страны перенес на февраль 2024 года и назвал их "началом новой эры". Объясняя причины переноса даты выборов, Алиев, среди прочего, отметил, что в 2023 году исполнилось 20 лет его нахождения у власти. "Мы должны принять это как некий итог. Проведение президентских выборов подытожит и этот хронологический период", - сказал он.

В сентябре Азербайджан начал военное наступление на Кавказе, чтобы привело к прекращению существования ранее самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, населенной преимущественно армянами. Осенью 2023 года десятки тысяч армян покинули свои жилища в этом регионе, что дало возможность поселения на эти земли гражданам Азербайджана. Президент Алиев считает, что тем самым "воссоединил" свою страну.

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