США будут следить за свободой вероисповедания в Азербайджане
США включили Азербайджан в список стран, требующих надзора на предмет возможных нарушений свободы вероисповедания. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 4 января, представил обновленную ежегодную версию списка стран, уже признанных Госдепом нарушителями религиозной свободы. В нем значатся 12 государств - Россия, КНДР, Куба, Эритрея, Иран, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Армия, Туркменистан, Таджикистан и Китай.
Азербайджан теперь взят под надзор в качестве кандидата на включение в этот черный список. Помимо Азербайджана под наблюдением уже находятся Алжир, Центральноафриканская Республика, Коморские острова и Вьетнам. Переход из категории поднадзорных в черный список влечет за собой угрозу санкций в случае отсутствия улучшений.
Под угрозой христианские святыни Нагорного Карабаха
Госдеп США, включив Азербайджан в список нарушителей свободы вероисповедания, последовал рекомендации Комиссии США по международной религиозной свободе, выразившей обеспокоенность за судьбу христианских объектов в Нагорном Карабахе после возвращения этого региона под контроль Азербайджана в сентябре. С тех пор почти все сто тысяч этнических армян, проживавших в Карабахе, покинули эту территорию и перебрались в Армению.
Эксперты комиссии также выразили обеспокоенность действующими в Азербайджане предписаниями, которые требуют регистрации любых религиозных групп и одобрения их литературы официальными органами.
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