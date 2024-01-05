США будут следить за свободой вероисповедания в Азербайджане

В США опасаются за судьбу христианских объектов в Нагорном Карабахе после возвращения этого региона под контроль Баку. В американском списке нарушителей религиозной свободы уже числятся 12 стран, включая Россию.

США включили Азербайджан в список стран, требующих надзора на предмет возможных нарушений свободы вероисповедания. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 4 января, представил обновленную ежегодную версию списка стран, уже признанных Госдепом нарушителями религиозной свободы. В нем значатся 12 государств - Россия, КНДР, Куба, Эритрея, Иран, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Армия, Туркменистан, Таджикистан и Китай.

Азербайджан теперь взят под надзор в качестве кандидата на включение в этот черный список. Помимо Азербайджана под наблюдением уже находятся Алжир, Центральноафриканская Республика, Коморские острова и Вьетнам. Переход из категории поднадзорных в черный список влечет за собой угрозу санкций в случае отсутствия улучшений.

Под угрозой христианские святыни Нагорного Карабаха

Госдеп США, включив Азербайджан в список нарушителей свободы вероисповедания, последовал рекомендации Комиссии США по международной религиозной свободе, выразившей обеспокоенность за судьбу христианских объектов в Нагорном Карабахе после возвращения этого региона под контроль Азербайджана в сентябре. С тех пор почти все сто тысяч этнических армян, проживавших в Карабахе, покинули эту территорию и перебрались в Армению.

Эксперты комиссии также выразили обеспокоенность действующими в Азербайджане предписаниями, которые требуют регистрации любых религиозных групп и одобрения их литературы официальными органами.

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