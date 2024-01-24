Азербайджан не будет участвовать в работе ПАСЕ до конца года

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались ратифицировать полномочия делегации Азербайджана. Причиной такого решения послужили продолжающиеся нарушения прав человека в Азербайджане, преследование оппозиционных политиков и независимых СМИ, действия властей в Нагорном Карабахе и отказ Баку пригласить наблюдателей Совета Европы (СЕ) на президентские выборы. "Ассамблея решает не подтверждать полномочия азербайджанской делегации", - говорится в резолюции ПАСЕ, принятой в Страсбурге в среду, 24 января. Из 90 депутатов, присутствовавших в зале, 76 поддержали резолюцию, 10 проголосовали против, еще четверо воздержались.

Нарушения прав человека, норм демократии и верховенства права

Двумя днями ранее, во время открытия зимней сессии ПАСЕ, когда происходит процедура подтверждения полномочий всех национальных делегаций, глава группы социалистов, депутат из Германии Франк Швабе (Frank Schwabe) предложил отказать представителям Баку в ратификации их полномочий, объяснив это предложением тем, что действия властей Азербайджана нарушают принципы сотрудничества Совета Европы. Инициативу Швабе поддержало необходимое число членов ПАСЕ. Мониторинговый комитет ассамблеи, изучив все претензии к Баку, рекомендовал не ратифицировать полномочия делегации Азербайджана. ПАСЕ к этой рекомендации прислушалась.

"Ассамблея сожалеет, что спустя более 20 лет после вступления в Совет Европы Азербайджан не выполнил основные обязательства, вытекающие из его членства в организации", - говорится в резолюции. "Серьезные опасения" у членов ПАСЕ вызывают неспособность Баку проводить свободные и честные выборы, слабость законодательной власти, отсутствие независимой судебной системы и нарушения прав человека в стране. Многочисленные сообщения о политических заключенных, нарушениях свободы СМИ и выражения мнений тоже повлияли на решение депутатов ПАСЕ.

Отдельно в резолюции говорится о блокаде Лачинского коридора и военных действиях азербайджанских властей в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года, приведших "к бегству всего армянского населения" из этого региона. Кроме того, в документе упоммнается отказ Баку от сотрудничества с ПАСЕ в рамках процедуры мониторинга, "в частности, отсутствие приглашения для наблюдения за предстоящими президентскими выборами, а также случаи отсутствия сотрудничество с докладчиками Ассамблеи".

Азербайджан сам отказался от сотрудничества с ПАСЕ

После этого решения, согласно процедурным правилам, Баку не сможет участвовать в работе ПАСЕ как минимум год - до следующей зимней сессии. В то же время в поправке, принятой к резолюции, оговорено, что делегация Азербайджана "сможет возобновить свою работу, когда будут соблюдены условия, предусмотренные регламентом". Речь идет прежде всего об обязательствах государств-членов допускать к работе мониторинговые миссии и миссии наблюдателей ПАСЕ.

Делегация Азербайджана не стала дожидаться итогов голосования по этой резолюции и за несколько часов до начала дебатов официально сообщила, что сама прекращает сотрудничество с ПАСЕ. Ее глава Самад Сеидов заявил, что инициатива обжалования полномочий делегации Баку является "частью злостной кампании" против Азербайджана. Заодно Сеидов обвинил западные страны во вмешательстве в азербайджанские выборы и в "коррупции".

Полномочия Германии подтвердили

Более успешно завершилась история с подтверждением полномочий делегации Германии, которые тоже были оспорены на открытии сессии, но не на существенных, как в случае с Азербайджаном, а на процедурных основаниях. Претензии депутатов к Берлину были вызваны отсутствием политического баланса внутри делегации: в ее состав входят два представителя от группы левых - фракции, прекратившей существование в бундестаге в декабре прошлого года.

Однако регламентный комитет ПАСЕ не усмотрел в составе делегации ФРГ нарушений ни правил ассамблеи, ни устава СЕ, а потому ратифицировал ее полномочия в полном объеме и без каких-либо оговорок.

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