Баку временно закрыл пропускной пункт "Лачин"

В госпогранслужбе Азербайджана утверждают, что через ППП "Лачин" осуществлялась контрабанда с использованием транспортных средств Международного комитета Красного Креста.

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана во вторник, 11 июля, заявила о приостановке деятельности погранично-пропускного пункта (ППП) "Лачин". Причиной этого были названы "неоднократные попытки контрабанды посредством транспортных средств, принадлежащих Международному комитету Красного Креста".

"В связи с вышеуказанными фактами возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, и до завершения необходимых следственных мероприятий проезд через ППП "Лачин" временно приостановлен", - цитирует сообщение ГПС Азербайджана российское информагентство "Интерфакс".

По сведениям журналистов, среди "несанкционированных товаров", которые, по данным азербайджанской стороны, контрабандисты перевозили через Лачинский коридор, были телефоны, зарядные устройства и бензин.

Комментарий МККК

В Международном комитете Красного Креста опровергли подозрения в причастности к деятельности контрабандистов. "МККК осведомлен об опасениях, высказанных по поводу перевозки несанкционированных товаров через Лачинский коридор, и не поддерживает такую деятельность. Ни в одном автомобиле, принадлежащем МККК, не было обнаружено несанкционированных товаров. Все грузы подлежат таможенному контролю Азербайджанской Республики", - указали в организации.

Сообщается, что четверо наемных водителей попытались перевезти в Нагорный Карабах некоторые коммерческие товары на своих транспортных средствах, на которых временно была прикреплена эмблема МККК. "Эти лица не являлись сотрудниками МККК, и комитет немедленно расторг их служебные контракты. Наша работа в Лачинском коридоре всегда носит строго гуманитарный характер", - подчеркнули в организации.

КПП Азербайджана в Лачинском коридоре

Лачинский коридор - единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом. 23 апреля 2023 года Баку установил КПП на мосту Хакари, обосновав это необходимостью "предотвратить незаконную перевозку живой силы, оружия и мин".

В свою очередь Армения категорически отвергла подобные обвинения, заявив, что Азербайджан грубо нарушает соглашение о прекращении огня 2020 года. При этом Ереван призвал Россию выполнить свои обязательства, согласно которым Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев.

12 декабря 2022 года, Лачинский коридор был перекрыт людьми с азербайджанскими флагами, которые заверяли, что являются экоактивистами. Баку запретил использовать аэропорт в Нагорном Карабахе для доставки гуманитарных грузов в регион. Многие международные и гуманитарные организации безуспешно пытались урегулировать ситуацию. Председатель Международного суда ООН отметила, что блокада привела к нехватке продовольствия, медикаментов и других жизненно необходимых товаров.

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