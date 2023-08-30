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На горе Кифхойзер в Германии нашли часовню XI века

Максим Нелюбин
30 августа 2023 г.

Этот замок был заложен во времена Салической династии. В XIX веке на горе возвели Памятник Барбароссе.

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Киффхойзерский монумент и руины замка
Киффхойзерский монумент и руины замка во время реконструкции в 2023 годуФото: TLDA, Weimar

Археологи в немецкой земле Тюрингия сообщили о неожиданной находке. Во время подготовки строительной площадки для реконструкции туристического центра на вершине овеянной легендами горы Кифхойзер (Kyffhäuser, также - Кюфхёйзер) был обнаружен фундамент романской часовни XI века.

Как отмечает информационное агентство dpa во вторник, 29 августа, храмовое здание, о существовании которого ученым до сих пор ничего не было известно, находилось здесь на территории средневекового замка. Укрепление было воздвигнуто в этом месте во времена правления германского короля и императора Священной римской империи Генриха IV (Heinrich IV, 1050-1106) из Салической династии.

Кифхойзер
Место раскопок на территории замкаФото: TLDA, Weimar

Две эпохи - два императора

В конце XIX века около руин замка был возведен памятник первому императору Германской империи - кайзеру Вильгельму I (Wilhelm I, 1797-1888). Киффхойзерский (Кифхойзерский) монумент также известен как Памятник Барбароссе. Согласно легенде, король Германии и император Священной римской империи Фридрих I Барбаросса - Рыжая борода (Friedrich I Rotbart, 1122-1190) спит здесь в земных недрах…

Погибший в 1190 году во время крестового похода Фридрих I был любим народом. Сказания об этом правителе прошли сквозь века.

Как гласит одно из них, где-то в горах Гарца находится подземный замок Барбароссы, где он уже много столетий восседает на троне из слоновой кости - спит за столом из мрамора, через который проросла длинная рыжая борода этого императора. Согласно преданию, Барбаросса проснется в черный день для немецкого народа - во время тяжких бедствий покинет пещеру, чтобы возглавить свой народ и повести к победе…

Киффхойзерский монумент. Фотографии

Кифхойзер
Памятник императору Вильгельму I на цветной литографии 1898 годаФото: picture-alliance/akg-images
Кифхойзер
Бронзовый конный памятник Вильгельму I и каменный памятник Фридриху Барбароссе Фото: picture alliance/Bildagentur-online/Schoening
Кифхойзер
Статуя спящего императора БарбароссыФото: Gerald Abele/Imagebroker/picture alliance
Кифхойзер
Пещера Барбароссы в горе Кифхойзер Фото: Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance
Кифхойзер
Киффхойзерский монумент и руины замка Фото: picture alliance/Bildagentur-online/Exss

После создания Германской империи - "второго рейха" - легендарное место на горе было выбрано для возведения памятника первому кайзеру этого нового государственного образования Вильгельму I. В ходе строительных работ в 1890-1896 годах части древних руин замка и укреплений были разобраны.

Позже останки средневековых сооружений сильно пострадали в результате раскопок, проводившихся во времена "третьего рейха" в 1937-1938 годах. Национал-социалисты пытались использовать такого рода исторические места в своих идеологических и пропагандистских целях. Позже именем Барбароссы был назван план блицкрига - нападения гитлеровской Германии на Советский Союз.

Сенсационная находка археологов

Очевидно, что фундаменты часовни тогда найдены не были - остались нетронутыми. Указывая на данные обстоятельства, руководитель раскопок Хольгер Грёнвальд (Holger Grönwald) подчеркивает, что "в данном случае можно говорить о сенсации, граничащей с чудом".

По словам Грёнвальда, обнаруженный фундамент прямоугольный формы сложен из массивных каменных блоков. Останки также позволяют определить место, где располагался алтарь. Рядом на территории замка также найдены останки других зданий и каменных крепостных стен.

Кифхойзер
Территория средневекового замка Фото: TLDA, Weimar

Данные раскопок позволят ученым получить новые сведения об этом замке, история которого насчитывает несколько строительных фаз. Последние этапы приходятся на XIV век и начало XV века. В исторических документах об этом месте существует лишь немного письменных свидетельств - за исключением упоминания о взятии замка в 1118 году.

В середине XV века замок был окончательно оставлен, так как находился в удаленном месте, что вызывало проблемы со снабжением и поддержанием в надлежащем состоянии. Уже тогда часть укреплений находилась в разрушенном виде.

Монумент на вершине горы Кифхойзер входит в число наиболее известных таких памятников в Германии. Ежегодно эту достопримечательность посещает около 150 тысяч человек.

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