Арест корреспондента WSJ Гершковича продлили до 30 марта

Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил содержание под стражей американца Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, еще на два месяца.

Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей обвиняемого российскими властями в шпионаже корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Мера пресечения будет действовать до 30 марта, сообщает в пятницу, 26 января, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение принято по ходатайству следствия. Поскольку материалы дела американского журналиста засекречены, заседание прошло в закрытом режиме.

Задержание Эвана Гершковича

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге, ему было предъявлено обвинение в шпионаже. По данным Федеральной службы безопасности РФ, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Защита Гершковича подчеркивала, что журналист не признает вину. Арестованный американский корреспондент содержится в московском СИЗО "Лефортово".

Госдепартамент США присвоил Гершковичу, а также еще одному американцу - бывшему морпеху Полу Уилану, отбывающему длительный срок в колонии, статус "незаконно удерживаемых" в РФ, что позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы для их освобождения, в том числе вести переговоры об обмене. В начале декабря в Вашингтоне сообщили, что Москва отклонила "новое и существенное предложение" США об обмене Уилана и Гершковича. Позже президент РФ Владимир Путин не исключил обмена обоих американцев. Россия не отказывается от предложений США, но подобные договоренности должны устраивать обе стороны, заявил он.

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