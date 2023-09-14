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Семья арестованного в РФ Гершковича просит ООН о помощи

Сергей Ромашенко
14 сентября 2023 г.

Родные корреспондента The Wall Street Journal попросили ООН помочь добиться его освобождения. Они направили петицию в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям.

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Эван Гершкович в московском суде
Эван Гершкович в московском судеФото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Семья корреспондента американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, арестованного в России по делу о шпионаже, обратилась к ООН с просьбой помочь в его освобождении, сообщило агентство Reuters в среду, 13 сентября. Родственники Гершковича направили петицию в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям.

"В этом заявлении объясняется, что задержание Эвана является нарушением прав человека и что Россия должна немедленно освободить его. Мы просто хотим, чтобы он вернулся домой", - сказал журналистам отец журналиста Михаил Гершкович.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "ни одна семья не должна наблюдать, как ее близкого человека используют в качестве политической пешки".  "Это именно то, что делает президент Путин. Действия России выходят за рамки жестокости. И они являются нарушением международного права", - добавила она.

Задержание и арест Эвана Гершковича

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в конце марта в Екатеринбурге по делу о шпионаже. С начала апреля он находится в СИЗО "Лефортово". 24 августа Лефортовской районный суд Москвы продлил арест журналиста до 30 ноября.

По версии ФСБ, корреспондент якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК "по заданию американской стороны". Гершкович обвинения отрицает.

Издание "Медуза" сообщала, что перед задержанием в Екатеринбурге Гершкович ездил в Нижний Тагил, где находится "Уралвагонзавод". Одновременно с Гершковичем была задержана семейная пара из Нижнего Тагила - сотрудники "Уралвагонзавода". Кроме того, в апреле был задержан пиарщик Ярослава Ширшиков, который первым рассказал о задержании Гершковича. В июне Ширшикова отпустили из СИЗО.

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