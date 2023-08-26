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Адвокаты Эвана Гершковича обжаловали продление его ареста

Александра Иванова
26 августа 2023 г.

Апелляцию защиты корреспондента WSJ Эвана Гершковича рассмотрит Мосгорсуд. Срок заседания должен стать известен позже.

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Корреспондент WSJ Эван Гершкович в суде в Москве
Эван Гершкович в суде в Москве (апрель 2023 года)Фото: Evgenia Novozhenina/REUTERS

Корреспондент американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, обвиняемый российскими властями в "шпионаже", подал апелляцию на решение Лефортовского районного суда в Москве продлить срок его ареста на три месяца. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на представителей суда.

"В суд поступила апелляция на решение продлить Гершковичу срок содержания под стражей до 30 ноября. Она будет рассмотрена в Мосгорсуде, срок заседания станет известен позднее", - приводит агентство слова своего собеседника.

Решение о продлении срока содержания под стражей корреспондента WSJ Лефортовский районный суд Москвы принял 24 августа по ходатайству следствия. Предыдущий срок ареста Эвана Гершковича истекал 30 августа. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Дело Эвана Гершковича

О задержании в Екатеринбурге 32-летнего журналиста, гражданина США, 29 марта заявил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. На следующий день Лефортовский районный суд арестовал его до 29 мая по подозрению в "шпионаже".

Журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса", утверждают российские спецслужбы. Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным по такому обвинению в России с 1986 года.

После решения Лефортовского суда продлить срок ареста корреспондента WSJ США в очередной раз призвали Россию освободить журналиста.

Союз журналистов Германии (DJV) также выразил протест против продления срока ареста Эвана Гершковича. "Обвинения так же абсурдны, как и действия против Гершковича. Нашего коллегу используют в качестве козла отпущения из-за дипломатической напряженности между США и Россией. Это нельзя оправдать ничем. Продление ареста - это удар в лицо международному гражданскому обществу, выступавшему за освобождение Гершковича", - заявил зампред DJV Мика Бойстер (Mika Beuster) в Берлине.

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