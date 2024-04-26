AP: Украина убирает с передовой американские танки Abrams

Украина отодвинула с фронта на периферию предоставленные ей США танки Abrams M1A1, поскольку российские дроны не позволяют задействовать их без обнаружения. Об этом сообщило в пятницу, 26 апреля, агентство AP со ссылкой на вице-председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирала ВМС США Кристофера Грейди, а также двух неназванных американских военных чиновников.

"США согласились отправить в Украину 31 танк Abrams в январе 2023 года на фоне агрессивной кампании Киева, аргументирующего, что эти танки, каждый из которых стоит 10 млн долларов, имеют решающее значение для возможности Украины прорвать российский фронт", - напоминает агентство.

Однако с тех пор ситуация на поле боя существенно изменилась, следует из публикации. В частности, из-за использования Россией разведывательных беспилотников и "дронов-убийц" со взрывчаткой на борту Украине стало сложнее защищать танки от атак ВС РФ, рассказали собеседники агентства. По данным AP, 5 из 31 танка Abrams, предоставленных ВСУ США, к сегодняшнему дню уничтожены.

Украина готовится изменить тактику

Адмирал Грейд указала в беседе с AP, что США сейчас обсуждают с Украиной изменение тактики. "Если задуматься о том, как развивались боевые действия, то массированная бронетехника в условиях повсеместного распространения беспилотных летательных аппаратов может оказаться под угрозой", - констатировал высокопоставленный военнослужащий.

Сообщение об отводе ВСУ американских танков с передовой появилось в преддверии второй годовщины создания Контактной группы по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group) - коалиции примерно из 50 стран, которая встречается раз в месяц, чтобы оценить потребностей Киева на поле боя и определить, где можно найти необходимые ВСУ боеприпасы и оружие, или провести техническое обслуживание боевой техники украинской армии, чтобы поддержать ее боеспособность.