Ангела Меркель прибыла в Москву для переговоров с Путиным

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в пятницу, 20 августа, прилетела в Москву с краткосрочным официальным визитом, в рамках которого она проведет последние в своем нынешнем статусе переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Предыдущая встреча лидеров двух стран состоялась в январе 2020 года.
Сразу из правительственного аэропорта "Внуково" кортеж главы немецкого правительства направится в центр Москвы, где Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены. Переговоры лидеров Германии и России запланированы на 15.00 (мск) и, как ожидается, продлятся около двух часов. Совместная пресс-конференция Меркель и Путина намечена на 17.30, после чего канцлер Германии сразу же вылетит в Берлин.
Плотная повестка дня визита Меркель в Москву
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил, что программа визита Меркель в Россию "очень плотная, сконцентрированная на общении с российским президентом". Ожидается, что в рамках международной повестки политики обсудят последствия захвата Афганистана радикальным движением "Талибан", а также выполнение минских договоренностей по Донбассу, где ситуация остается острой, а реализация политических аспектов соглашения фактически стоит на месте.
Кроме того, темой для обсуждения станет дальнейшая судьба газопровода "Северный поток-2" и гарантии России по поводу сохранения транзита газа через Украину. Также Меркель планирует обсудить Путиным ситуацию в Беларуси, включая миграционный кризис на границе с ЕС, в котором Брюссель обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко.
Одна из возможных тем переговоров - отравление Алексея Навального
Вероятнее всего, часть времени будет уделена политической ситуации в России. В частности, правозащитники призывают Меркель продолжать добиваться от властей РФ прозрачного и конкретного расследования произошедшего год назад отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Накануне освободить Навального в соотвествии с решениям Европейского суда по правам человека призвал в телефонном разговоре Путина президент Франции Эмманюэль Макрон.
Кроме того, Меркель может поднять вопрос о преследованиях представителей гражданского общества, включая запрет на деятельность в России трех немецких НКО, что уже привело к приостановке на неопределенное время всех двусторонних мероприятий и заседаний германо-российских рабочих групп в рамках форума гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог".
Смотрите также:
-
Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать
Многообещающее начало
До этого они уже встречались, но эта встреча - первая с момента вступления Меркель в должность канцлера ФРГ. Позднее в 2005 году Меркель вспоминала: "Мы вели очень открытый диалог". Путин, в свою очередь, тоже призывал к продолжению добрых отношений после смены правительства в Берлине, заявив, что хочет "расширить сотрудничество во внешней политике, бизнесе и гуманитарных вопросах".
-
Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать
Умение Меркель слушать
В рамках "Петербургского диалога" в Дрездене в конце 2006 года в интервью телеканалу MDR еще с двумя высокопоставленными политиками Путин сказал о канцлере ФРГ следующее: "Мы не знакомы очень близко, но меня впечатляет ее способность слушать". По его словам, среди политиков это умение - редкость, тем более ценно оно в Меркель.
-
Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать
Невинное запугивание?
Три месяца спустя Путин знакомит Меркель со своим лабрадором Кони. При этом хорошо известно, что Меркель побаивается собак. "Хотя, как мне кажется, российский президент знал, что я не горю желанием знакомиться с его собакой, он привел ее с собой", - сказала Меркель в интервью газете Süddeutsche Zeitung восемь лет спустя. Многие сочли этот случай ярким примером умения Путина устраивать провокации.
-
Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать
Петербургская обида
Свое мнение об отношении Путина к критически настроенным СМИ и представителям гражданского общества Меркель косвенным образом, но вполне ясно высказала на "Петербургском диалоге" в 2012 году. На прозвучавший из публики вопрос она ответила: "Если бы я обижалась каждый раз, когда дома открывала газету, я не пробыла бы канцлером и трех дней".
-
Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать
Деловые отношения
"У нас деловые отношения, за последний год я встречался с ней семь раз, минимум 20 раз мы общались по телефону, - говорит Путин в 2015 году в интервью таблоиду Bild. - Я ей доверяю, она очень открытый человек. У нее, как и других, есть определенные ограничения. Но она честно пытается урегулировать кризисы, в том числе - на юго-востоке Украины".
-
Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать
Путин зафиксировал разочарование Меркель
"Я никого не хочу оскорбить, но сказанное фрау Меркель - это проявление давно накопившегося гнева по поводу ограниченного суверенитета", - так охарактеризовал Путин речь Меркель в Мюнхене в июне 2017 года. Тогда, после саммита G7 на Сицилии, едва не завершившегося провалом из-за конфронтационного курса Дональда Трампа, Меркель заявила, что европейцам нужно учиться рассчитывать на собственные силы.
-
Путин и Меркель: говорить, чтобы не молчать
Общение в силу необходимости
Букет от Путина - это, скорее, проявление уважения, а не галантности. И встреча в Сочи в мае 2018 года, скорее, необходимость, чем личное желание. Об этом сказано и в заявлении Меркель на совместной пресс-конфренции: "Даже если между нами есть серьезные разногласия по некоторым вопросам, нужно говорить друг с другом. Молчание будет означать возникновение все более глубокого непонимания".
Автор: Ян Вальтер, Марина Барановская