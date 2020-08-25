 Меркель летит в Москву: как ее встретит Путин? | Германо-российские отношения на фоне украинского кризиса | DW | 19.08.2021

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Германо-российские отношения

Меркель летит в Москву: как ее встретит Путин?

Ангела Меркель 20 августа в последний раз прилетит в Россию на посту канцлера ФРГ. В программе визита - встреча с президентом Владимиром Путиным. За поездкой следит Сергей Елкин.

Описание карикатуры Сергея Елкина: канцлер ФРГ Ангела Меркель идет к трапу самолета, в названии которого угадывается немецкая компания Lufthansa, и сообщает по телефону президенту РФ Владимиру Путину: Володя, вылетаю!

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