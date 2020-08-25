Меркель летит в Москву: как ее встретит Путин?

Ангела Меркель 20 августа в последний раз прилетит в Россию на посту канцлера ФРГ. В программе визита - встреча с президентом Владимиром Путиным. За поездкой следит Сергей Елкин.
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Газопровод фактически готов, но его вводу в строй канцлер ФРГ и президент России, вопреки ожиданиям российских СМИ, не уделят большого внимания на переговорах в Москве 20 августа.
На встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря Владимир Путин попытается загладить историю с убийством в Германии сотрудником ГРУ Зелимхана Хангошвили, считает Константин Эггерт.