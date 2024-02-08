Алиев вновь побеждает на выборах президента Азербайджана

Глава Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на досрочных президентских выборах в стране. Глава государства получил 92 процента голосов, согласно официальным данным Центризбиркома страны. "Азербайджанский народ избрал Ильхама Алиева президентом страны", - заявил вечером в среду, 7 февраля, глава центрального избирательного органа Масахир Панахов. Явка избирателей составила 67,7 процента, уточнил он.

Ближайшим преследователем Алиева, по данным ЦИК, стал депутат парламента Захид Орудж. Он набрал немногим более двух процентов голосов, указали в Центризбиркоме.

Выборы состоялись приблизительно через пять месяцев после военной операции азербайджанских войск в Нагорном Карабахе. Впервые в истории Азербайджана граждане страны смогли проголосовать на 26 избирательных участках в Нагорно-Карабахском регионе. Алиев и его жена Мехрибан приехали отдать свои голоса именно на один из таких участков.

По данным западных агентств, выборы проходили без видимого участия независимых СМИ и при отсутствии реальной оппозиции. Поэтому в победе Алиева, идущего на пятый срок, сомнений не было. Местная оппозиция выборы бойкотировала, назвав их "фарсом".

Оппозиционер Керимли: В стране нарушаются все основные права

По словам лидера азербайджанской оппозиции Али Керимли, слова которого приводит агентство AFP, в этой постсоветской стране "нарушаются все основные права". Оппозиционные партии "не могут нормально работать", свобода собраний ограничена, а СМИ подвергаются давлению со стороны правительства, указал Керимли.

В последние месяцы власти Азербайджана усилили давление на независимые СМИ и арестовали нескольких критически настроенных журналистов, которые раскрыли факты взяточничества на высоком уровне, отмечает агентство. Правозащитная организация Amnesty International 6 февраля раскритиковала усилившиеся репрессии властей в преддверии выборов как "всеобъемлющую, скоординированную атаку на гражданское общество и верховенство закона".

Алиев у власти уже более 20 лет

62-летний президент Ильхам Алиев правит страной с 2003 года - с момента смерти своего отца и предшественника на высшем государственном посту Гейдара Алиева. Выборы, первоначально назначенные на 2025 год, действующий президент страны перенес на февраль 2024 года и назвал их в январе "началом новой эры". Объясняя причины переноса, Алиев, среди прочего, отметил, что в 2023 году исполнилось 20 лет его нахождения у власти. "Мы должны принять это как некий итог. Проведение президентских выборов подытожит и этот хронологический период", - сказал он.

В сентябре 2023 года Азербайджан начал военное наступление на Кавказе, чтобы привело к прекращению существования ранее самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, населенной преимущественно армянами. Осенью 2023-го десятки тысяч армян покинули свои жилища в этом регионе, что дало возможность поселения на эти земли гражданам Азербайджана. Президент Алиев считает, что тем самым "воссоединил" свою страну.

В 2009 году на референдуме в Азербайджане была одобрена поправка к конституции, позволяющая главе государства выдвигать свою кандидатуру на выборах неограниченное количество раз. Еще одна конституционная поправка, принятая в 2016 году, увеличила срок полномочий президента с пяти до семи лет. В том же году Алиев назначил свою жену Мехрибан вице-президентом.

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