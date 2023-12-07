Азербайджан: Алиев назначил досрочные президентские выборы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о проведении в стране внеочередных президентских выборов. В соответствии с подписанным в четверг, 7 декабря, и опубликованным на официальном сайте президента распоряжением, досрочное голосование состоится 7 февраля 2024 года. Алиев поручил Центральной избирательной комиссии Азербайджана обеспечить проведение выборов.

Высокий рейтинг Алиева после возвращения Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана, согласно законодательству, избирается сроком на 7 лет. В прошлый раз президентские выборы проводились в Азербайджане весной 2018 года, следующие были запланированы на 2025 год. Как отмечает AFP, Алиев, очевидно, стремится извлечь выгоду из своего высокого рейтинга после произошедшего 2,5 месяца назад возвращения под контроль Баку спорного региона Нагорный Карабах. По данным государственного института опросов общественного мнения, политику Алиева в конфликте с Арменией поддерживают около 75 процентов граждан.

Армения и Азербайджан на протяжении десятилетий конфликтовали вокруг Нагорного Карабаха - мятежного региона Азербайджана, населенного преимущественно этническими армянами. В сентябре 2023 года армия Азербайджана провела масштабную молниеносную операцию и вернула Карабах под своей контроль. Практически все из примерно 120 тысяч жителей Карабаха покинули этот регион и бежали в Армению.

Ильхам Алиев правит Азербайджаном с 2003 года, сменив на президентском посту своего отца Гейдара Алиева. Международные организации критикуют Баку за серьезные недостатки демократии. В 2009 году в ходе референдума была одобрена поправка к Конституции, позволяющая главе государства занимать этот пост неограниченное число раз. В 2016 году была проведена еще одна реформа Конституции, в ходе которой президентский срок был продлен до 7 лет. В том же году Алиев назначил свою жену Мехрибан вице-президентом.

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