Навальному заочно вручена премия за гражданское мужество

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в колонии, заочно вручена премия нью-йоркского фонда Train Foundation за гражданское мужество (Civil Courage Prize). Церемония состоялась в Нью-Йоркском универститете в ночь на вторник, 25 октября.

Премию за гражданское мужество присуждают с 2000 года людям, которые, несмотря на высокие личные риски, "сыграли ведущую роль в сопротивлении злу и несправедливости", говорится в пресс-релизе фонда. Алексей Навальный - основатель российского Фонда борьбы с коррупцией и лидер оппозиционной партии "Россия будущего", отмечает комиссия. В 2013 году он стал вторым на выборах мэра Москвы, а в 2018-м не был допущен к президентским выборам. В 2020 году Навальный пережил тяжелое отравление и лечился в Германии, а затем вернулся в Россию, где сразу же оказался в заключении.

Награду Навального передали его соратникам Леониду Волкову и Марии Певчих. Волков отметил, что осужденный политик каждый день подтверждает свою храбрость, находясь в тесной камере размером два на три метра. Живущий в США артист балета и общественный деятель Михаил Барышников, выступая на церемонии, назвал миссией Навального "отстаивать более демократическое видение России".

Алексей Навальный незадолго до присуждения премии сообщил, что против него возбудили новое уголовное дело - по статьям о пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и реабилитации нацизма. "Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30", - добавил он. До этого Навальному в 2021 году назначили два года и восемь месяцев колонии по делу "Ив Роше", а в 2022 - девять лет по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

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