  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Алексей Навальный в кадре документального фильма HBO и CNN
Алексей Навальный в кадре документального фильма HBO и CNNФото: Sundance Institute/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Навального в шестой раз отправили в штрафной изолятор

Анна Мельникова
1 ч. назад

Алексей Навальный на 14 суток попал в штрафной изолятор. Поводом для этого послужил отказ мыть забор в колонии

https://www.dw.com/ru/aleksea-navalnogo-v-sestoj-raz-otpravili-v-strafnoj-izolator/a-63405143

Оппозиционера Алексея Навального водворили в штрафной изолятор (ШИЗО) в шестой раз за последние два месяца. Об этом во вторник, 11 октября, сообщается в телеграм-канале политика.

Навальный только что отбыл в ШИЗО 12 суток , теперь его отправили в изолятор на две недели. Поводом для наказания, как передает осужденный, стал отказ мыть забор: "Ну я понимаю, красить забор и ощутить себя Томом Сойером - это прикольно. Но мыть забор, на мой взгляд, - это полный бред. И вот я снова сижу на табуретке на своих 6 квадратных метрах. Из вещей со мной лишь кружка - 1 шт., книжка - 1 шт. Но я уже привык. Не понимаю людей, которым для полноценной жизни нужны еще какие-то предметы".

Заключенным в штрафном изоляторе запрещены свидания и телефонные разговоры. Они не могут получать передачи и посылки, пользоваться магазином. 

Навальный находится в колонии №6 в Мелехово (Владимирская область). Российский суд в прошлом феврале заменил ему условный срок по делу "Ив Роше"на реальный и назначил 2 года и 8 месяцев заключения. В марте 2022 года Навальному добавили еще 9 лет по делу о мошенничестве: власти считают, что политик тратил на личные нужды средства, собранные на деятельность Фонда борьбы с коррупцией.

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Политическая карьера Навального завершена, считает немецкий эксперт (22.03.2022)

Политическая карьера Навального завершена, считает немецкий эксперт (22.03.2022)

Политик и политолог о приговоре оппозиционеру как об еще одном шаге к диктатуре.
Правовые основы государства
22 марта 2022 г.
02:23 мин.
external

Вторжение в Украину. Суд над Навальным. Клиника. Мат Иностранных Дел – "Заповедник", выпуск 205, 20.02.22

Вторжение в Украину. Суд над Навальным. Клиника. Мат Иностранных Дел – "Заповедник", выпуск 205, 20.02.22

Путин, Байден, Шольц и Зеленский предвещают скорое начало бури. “Гоп-стоп” для всех – за Майнкрафт и расследования с дронами. Сюжет о буднях в клинике для политиков. Смотрите в 205-м выпуске "Заповедника"!
Политика
21 февраля 2022 г.
14:21 мин.
Выступление Алексея Навального в суде по видеосвязи (фото из архива)

Навальный в суде потребовал прекратить войну и мобилизацию

Навальный в суде потребовал прекратить войну и мобилизацию

"Это и есть мое требование: прекратить преступную войну и идиотскую мобилизацию", - заявил Алексей Навальный в суде. Он упрекнул судью в том, что он "все знает и понимает" о войне, но не желает поднять слова против нее.
Политика
30 сентября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Дым над линиями энергопередачи во Львовской области Украины после российского удара 10 октября 2022 года

РФ заявила, что продолжает удары по энергосистеме Украины

Конфликты
4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Гданьск, Польша

Не только IT. Как предприниматели из РБ уезжают в Польшу

Не только IT. Как предприниматели из РБ уезжают в Польшу

Экономика и бизнес
3 ч. назад
Карикатура - голова динозавра в профиль, выложенная из множества кирпичей Кремлевской стены, зубцы Кремлевской стены в виде зубов в пасти динозавра, вместо глаза - звезда.

Ракетные обстрелы городов Украины - пещерный оскал Кремля

Ракетные обстрелы городов Украины - пещерный оскал Кремля

Политика
24 ч. назад
Тяжелый электрический грузовик Tesla Semi

Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Экономика и бизнес
12 ч. назад
Арне Шёнбом

Почему главу "киберсекьюрити" ФРГ заподозрили в связях с ФСБ

Почему главу "киберсекьюрити" ФРГ заподозрили в связях с ФСБ

Политика
20 ч. назад
Пожар на центральной улице Киева после ракетных ударов 10 октября

Ракетные удары РФ по городам Украины после взрыва на Крымском мосту

Ракетные удары РФ по городам Украины после взрыва на Крымском мосту

Конфликты
22 ч. назад
10 фото
Российская и белорусская военная техника на совместных учениях в 2021 году

Беларусь вступит в войну против Украины? Лукашенко готовится

Беларусь вступит в войну против Украины? Лукашенко готовится

Конфликты
23 ч. назад
На главную страницу