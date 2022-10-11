Навального в шестой раз отправили в штрафной изолятор

Оппозиционера Алексея Навального водворили в штрафной изолятор (ШИЗО) в шестой раз за последние два месяца. Об этом во вторник, 11 октября, сообщается в телеграм-канале политика.

Навальный только что отбыл в ШИЗО 12 суток , теперь его отправили в изолятор на две недели. Поводом для наказания, как передает осужденный, стал отказ мыть забор: "Ну я понимаю, красить забор и ощутить себя Томом Сойером - это прикольно. Но мыть забор, на мой взгляд, - это полный бред. И вот я снова сижу на табуретке на своих 6 квадратных метрах. Из вещей со мной лишь кружка - 1 шт., книжка - 1 шт. Но я уже привык. Не понимаю людей, которым для полноценной жизни нужны еще какие-то предметы".

Заключенным в штрафном изоляторе запрещены свидания и телефонные разговоры. Они не могут получать передачи и посылки, пользоваться магазином.

Навальный находится в колонии №6 в Мелехово (Владимирская область). Российский суд в прошлом феврале заменил ему условный срок по делу "Ив Роше"на реальный и назначил 2 года и 8 месяцев заключения. В марте 2022 года Навальному добавили еще 9 лет по делу о мошенничестве: власти считают, что политик тратил на личные нужды средства, собранные на деятельность Фонда борьбы с коррупцией.

Смотрите также: