 Алексей Навальный написал первое письмо из ″пыточной колонии″ ИК-6 | Новости из Германии о России | DW | 15.06.2022

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Россия

Алексей Навальный написал первое письмо из "пыточной колонии" ИК-6

Оппозиционер подтвердил, что его перевели во владимирскую ИК‑6 строгого режима. Эта колония известна сообщениями о пытках заключенных.

Алексей Навальный в колонии

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил, что его перевели во владимирскую исправительную колонию №6 (ИК‑6) строгого режима, получившую печальную известность из-за сообщений о пытках заключенных. В соцсетях Навального в среду, 15 июня, опубликовано письмо, в котором политик рассказывает, что находится сейчас в ИК-6 Мелехово на карантине, и описывает увиденное в колонии.

Накануне о переводе Навального в ИК-6 сообщил председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Сергей Яжан. В мае сам Навальный писал, что его могут этапировать в Мелехово.

"Пыточная колония"

ИК-6 известна сообщениями о пытках заключенных. Так, в 2021 году об издевательствах рассказал Павел Зотов, сидевший в колониях Владимирской области с 2009 по 2021 годы. Он вспоминал, что в ИК-6 осужденные в полицейской одежде положили его на пол, раздели, связали руки и ноги и били дубинкой по пяткам и в пах. В декабре 2021 года 27-летний заключенный Жобир Жураев рассказал, что надзиратели и сотрудничающие с администрацией заключенные систематически избивали его, пытали, морили голодом и угрожали изнасилованием.

14 июня пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что основателя ФБК увезли из колонии ИК-2 в Покрове. "Приехавшего к нему адвоката продержали на проходной до 14.00, а потом сказали: "Нет такого осужденного". Где Алексей сейчас и в какую колонию его везут - мы не знаем", - написала она. По словам Ярмыш, ни адвокатам, ни родственникам Навального о его переводе заранее не сообщали.

Дело Навального

Навальный был отправлен в места лишения свободы после того, как в начале февраля Симоновский районный суд Москвы изменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное наказание в виде 3,5 года заключения. Формальным поводом стало то, что оппозиционер приходил отмечаться в уголовно-исполнительную комиссию не в назначенные для этого дни, а с августа 2020 года, после того как был отравлен "Новичком" и вывезен для лечения в Германию, вообще перестал появляться у инспектора.

Навальный и его адвокаты уверяли суд, что оппозиционер физически не мог посещать инспектора, так как находился сначала на стационарном, а потом на амбулаторном лечении в немецкой клинике и уведомлял об этом уголовно-исполнительную инспекцию.

22 марта суд приговорил Алексея Навального к 9 годам строгого режима по делу о "мошенничестве и оскорблении суда". Выездное заседание Лефортовского суда проходило прямо в исправительной колонии № 2 в Покрове, где Навальный уже отбывает наказание по делу "Ив Роше". Прокурор Надежда Тихонова запрашивала для него 13 лет колонии строгого режима.

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    Автор: Вадим Шаталин


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