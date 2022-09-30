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Навальный в суде потребовал прекратить войну и мобилизацию

Евгений Жуков
19 мин. назад

"Это и есть мое требование: прекратить преступную войну и идиотскую мобилизацию", - заявил Алексей Навальный в суде. Он упрекнул судью в том, что он "все знает и понимает" о войне, но не желает поднять слова против нее.

https://www.dw.com/ru/navalnyj-v-sude-potreboval-prekratit-vojnu-i-mobilizaciu/a-63293997

На прошедшем в пятницу, 30 сентября, заседании суда по иску Алексея Навального к исправительной колонии за свою вторую отправку в ШИЗО на 5 суток оппозиционер вновь выступил против войны в Украине и мобилизации. По его словам, "война с Украиной - несправедливая и преступная, а мобилизация - такая же преступная, но еще и очень тупая".

"Невиновные люди где-то там будут лежать в окопе и свои собственные кишки запихивать себе в живот. За что? Непонятно за что!" - приводит слова оппозиционера его команда в Telegram.

На слова судьи "Давайте говорить четко по требованиям", Навальный ответил: "Это и есть мое требование: прекратить преступную войну и идиотскую мобилизацию".

В ответ на требование перебившего Навального судьи, чтобы он "говорил по существу", оппозиционер заявил: "Так про войну - это по существу! Я сижу в ШИЗО из-за этого. Я в колонии протестую, как могу, а вы на воле сидите в черной мантии и не хотите сказать ни слова (против войны. - Ред.), хотя всё знаете и понимаете".

После перерыва судебное заседание было перенесено на 20 октября. Начавшийся сразу после этого суд по иску Навального по поводу третьей отправки в ШИЗО за то, что он "неправильно представился", также был сразу перенесен - тоже на 20 октября.

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