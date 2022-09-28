Европарламент поддержит глобальную кампанию Free Navalny

"Для нас Россия - это Навальный, Магнитский, Немцов", - заявила председатель Европарламента Роберта Метсола после встречи с Юлией Навальной и Леонидом Волковым в Брюсселе.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола в среду, 28 сентября, встретилась в Брюсселе с женой российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлией и его соратником Леонидом Волковым . Беседу с ними, которая прошла за закрытыми дверями без участия СМИ, Метсола назвала исключительно конструктивной. Она сообщила, что команда Навального занимается организацией глобальной кампании Free Navalny, которую Европарламент полностью одобряет и поддерживает.

"Россия для нас - это Навальный, Магнитский, Немцов - ее бесстрашные граждане. Мы продолжим бороться вместе с Юлией Навальной ради их памяти и ради свободы Алексея Навального", - подчеркнула спикер Парламента ЕС.



На встрече шла речь и о необходимости расширить санкционный список лиц, ответственных за репрессии в Россиии за нападение на Украину. Европарламент продолжит принимать законы и решения, чтобы помочь Украине победить в этой войне, заверила Роберта Метсола.



В 2021 году Алексей Навальный стал лауреатом премии Сахарова 2021 года, вручаемой Европарламентом за свободу мысли. Премию за оппозиционера, находящегося в колонии строгого режима, получила его дочь Дарья.

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