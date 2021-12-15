Дарья Навальная получила за отца премию Сахарова в Европарламенте

Дочь находящегося в колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального Дарья приняла от его имени премию Сахарова 2021 года "За свободу мысли", присуждаемую Европарламентом. Церемония вручения состоялась в среду, 15 декабря, на пленарном заседании в Страсбурге. В ней участвовал и ближайший соратник Навального Леонид Волков.

Вечером 13 декабря Дарья Навальная и Леонид Волков выступили перед депутатами Европарламента. Они поблагодарили европейцев и призвали оказывать еще большую поддержку, нежели просто "выражение соучастия". "Он (Алексей Навальный. - Ред.) смог стать знаменитостью и самым опасным врагом Путина, потому что ему удалось создать крупную, обладающую большим потенциалом политическую организацию. Организацию, которая продолжает существовать, даже когда он находится в тюрьме", - указал Волков.

Премия Навальному как главному оппоненту Путина

На премию имени Андрея Сахарова российского оппозиционера выдвинули крупнейшая фракция Европарламента - ЕНП и третья по количеству депутатов фракция "Обновить Европу", "за его мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".

Они назвали Алексея Навального "главным политическим оппонентом" президента РФ Владимира Путина и указали, что оппозиционер приобрел "международную известность", организовывая демонстрации, баллотируясь на выборах и выступая за "реформы против коррупции в России, против Путина и его правительства". В ЕП напомнили об отравлении Навального, тюремном сроке, который он отбывает в колонии, а также запрете основанных им организаций, включая "Фонд борьбы с коррупцией".

В 2019 году Навального уже номинировали на премию Сахарова, но тогда он не попал даже в шорт-лист. В этом году, кроме Навального, в финал премии Сахарова вышла группа афганских правозащитниц, активисток, журналисток и представительниц политики из 11 человек, а также боливийка Жанин Аньес, вторая в истории страны женщина-президент.

Навальный посвятил премию Европарламента борцам с коррупцией

О присуждении ему премии Сахарова Алексей Навальный узнал во время встречи с адвокатом. "Я очень благодарен Европарламенту, что наша работа так высоко оценена. Мы будем стараться и дальше", - заявил он 21 октября в Facebook. Он указал, что посвящает награду борцам с коррупцией во всем мире "в их любых качествах": от журналистов до адвокатов, от чиновников и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу. "Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно", - отметил оппозиционер.

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Сумма премии составляет 50 тысяч евро. В 2020 году премию получила белорусская оппозиция, а в 2018 году - украинский режиссер Олег Сенцов, которого в то время удерживали в тюрьме в России.

Смотрите также:

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Выборы в России: борьба с "Умным голосованием" - удар по мозгам? На выборах-2021 в России власти, судя по всему, больше всего боятся "Умного голосования". Сергей Елкин о том, как российские чиновники борются с проектом команды Алексея Навального.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Выборы в России: где придумали "Умное голосование" Разработчики "Умного голосования" "так или иначе связаны с Пентагоном", заявила за неделю до выборов в Госдуму представитель МИД РФ Мария Захарова. Сергей Елкин знает, как это выяснили.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Интервью Навального The New York Times: рупор свободы из колонии The New York Times опубликовала большое интервью с российским политиком Алексеем Навальным, находящимся в колонии. Заглушить оппозицию в России так просто не получится, констатирует Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Что еще Путин может приготовить для Навального? Алексей Навальный рассказал о психологическом давлении на него в колонии. Например, по словам политика, который держит голодовку, в его отряде жарили курицу. Сергей Елкин знает, по чьему рецепту.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Ответ Мосгорсуда на решение ЕСПЧ по Навальному: Путин одобряет? Мосгорсуд отказался выполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и освободить политика Алексея Навального. У Сергея Елкина нет сомнений в независимости российской судебной системы.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Навальный и "список Путина": шпаргалка для президента Маниакальное нежелание Владимира Путина называть Алексея Навального по имени и фамилии уже давно причта во языцех. Карикатурист Сергей Елкин заглянул в президентскую шпаргалку.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Чем Навальный оскорбил ветерана: все дело в шляпе Оклеветал ли Алексей Навальный ветерана Второй мировой войны, зависит от ловкости рук судьи, уверен Сергей Елкин. Судя по всему, в запаснике у суда есть все, кроме права политика на свое мнение.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Акция с фонариками за Навального. Февральская революция? Акция 14 февраля, инициированная сторонниками Навального, вызвала самые абсурдные обвинения власти в адрес тех, кто хочет принять в ней участие. Так и "Аврора" может проснуться, считает Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Что нужно знать о жизни Навального в Германии В ответ на фильм Навального о "дворце Путина" российское ТВ показало дом, в котором жил политик в Германии после отравления на родине. Что такое роскошь, увидел не только Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше? Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Суд над Навальным: в чьих руках приговор политику? Мосгорсуд решает, заменить ли Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Но едва ли последнее слово будет за беспристрастной Фемидой, считает Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Путин в бассейне дворца: все фотожаба, кроме баттерфляя? Владимир Путин заявил, что плавал баттерфляем, но не в бассейне дворца под Геленджиком, и назвал показанное в фильме Навального монтажом. Каких санкций теперь ждать, знает Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина "Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Возвращение Навального: был берлинский пациент - стал химкинский арестант Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сразу по возвращении в Россию. Теперь суд приговорил его к 30 суткам ареста. Кому это нужно, знает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Трусы Навального, или Чем оказался подарок ФСБ для Путина Один из вероятных отравителей Навального рассказал политику по телефону, что "Новичок" был нанесен на его трусы. Сергей Елкин о том, чем стал для властей этот предмет гардероба.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Вся правда Кремля об отравлении Навального, или Хором вразнобой Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что Навального могли отравить "Новичком" уже при транспортировке в Германию. Предыдущие версии Кремля вспомнил Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода? Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Меркель потребовала расследовать отравление Навального: что ответит Путин? Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Кремля найти виновных в отравлении Алексея Навального. Что ответит ей Владимир Путин, знает карикатурист Сергей Елкин.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержание Навального, или При чем тут Воронеж Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Арест Навального как выход из любой ситуации Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.

Путин и Навальный в карикатурах Елкина Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них - несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей. Автор: Наталья Позднякова

