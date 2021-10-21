 Навальный посвятил премию Сахарова борцам с коррупцией | Новости из Германии о России | DW | 21.10.2021

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Россия

Навальный посвятил премию Сахарова борцам с коррупцией

"Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно", - заявил Навальный, узнавший о присуждении ему премии Сахарова от адвоката.

Граффити с изображением Алексея Навального в Швейцарии (фото из архива)

Алексей Навальный узнало присуждении ему премии Сахарова во время встречи со своим адвокатом. "Я очень благодарен Европарламенту, что наша работа так высоко оценена. Мы будем стараться и дальше", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 21 октября, на странице политика в Facebook.

Навальный заявил, что хочет посвятить свою премию борцам с коррупцией во всем мире "в их любых качествах": от журналистов до адвокатов, от чиновников и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу. "Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно", - отметил оппозиционер.

Навальный поблагодарил евродепутатов и Европарламент 

В свою очередь, Алексей Навальный выразил благодарность евродепутатам за выдвижение на премию, а также самому Европарламенту. "Огромное спасибо, что такая премия вообще есть и названа она именем моего великого соотечественника", - заявил Навальный.

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом премии Сахарова 2021 года, вручаемой Европарламентом за свободу мысли. Кандидатуру Навального выдвинули крупнейшая фракция Европарламента ЕНП и третья по количеству депутатов фракция "Обновить Европу" - "за его мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".

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    Автор: Наталья Позднякова


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На что способен Навальный, находясь в тюрьме, и готова ли оппозиция противостоять Путину? (26.08.2021)

 

Контекст

Зампред "Яблока" просил Европарламент не присуждать премию Сахарова Навальному

Зампред "Яблока" Иваненко направил в Европарламент письмо с просьбой не давать премию Сахарова Алексею Навальному. Он считает российского оппозиционера "националистом" и политиком "не лучше Путина".  

Комментарий: Европарламент подтвердил - Навальный сидит за борьбу за свободу

Кремль зря надеется, что ЕС махнет рукой на ситуацию в России. Хотя сами власти выбрали курс наследников Андропова, а не Сахарова, в стране сохраняется политическая альтернатива, считает Иван Преображенский.  

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