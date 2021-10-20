Евродепутат о премии Сахарова: Навальный - правильный парень

Европарламент 20 октября присудил премию Сахарова 2021 года Алексею Навальному. Российского оппозиционера на нее выдвинули две фракции: Европейской народной партии (ЕНП) и "Обновить Европу" (либералы). Почему именно Навальный заслужил в этом году премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова? Об этом DW расспросила евродепутата от ЕНП из Нидерландов Петера ван Далена, бывшего одним из самых активных инициаторов кандидатуры Навального.

Deutsche Welle: В Европарламенте всегда говорят, что все кандидаты на премию Сахарова ее достойны. Почему, по вашему мнению, именно Навальному должны ее дать в этом году?

Петер ван Дален

Петер ван Дален: Я агитировал за Навального, потому что он сейчас единственный человек на планете, который заслуживает премию Сахарова. Он уже десятилетиями борется за свободу слова, демократию, транспарентность, против коррупции. И он сам заплатил за это огромную цену. Его наказывали, сажали в тюрьму, штрафовали, его организация была разрушена и, наконец, он сам был отравлен. Поэтому он - единственный человек на планете, заслуживающий эту премию.

- Два года назад ваша фракция также номинировала Навального, но тогда он даже не попал в шорт-лист. Широко известно, что партии левых взглядов не любят Навального за его давние заявления. Что теперь изменилось?

- Мы сейчас провели очень активную кампанию, и мы нашли другие фракции, которые нас поддержали. Была другая сильная кандидатура - афганских женщин. Но в итоге я рад, что большинство фракций Европарламента решило, что премию надо дать Навальному. Среди главных причин было то, что его отравили и сейчас содержат в колонии. Мы все знаем его позицию. И мы знаем, что он почти заплатил за нее жизнью, а сейчас сидит в тюрьме. Это то, что изменилось по сравнению с 2019 годом.

- Считаете ли вы, что эта премия поможет Навальному в его теперешней ситуации?

- Это огромная поддержка Навальному со стороны Европарламента, поддержка его борьбы за открытую и прозрачную Россию. Это также способ почтить всех тех, кто заплатил своей жизнью за открытую и прозрачную Россию. И это четкий сигнал Владимиру Путину от Запада, что Навальный - правильный парень. Мы надеемся, что это может повлиять на его тюремное заключение, что он сможет получить доступ к лучшему медицинскому уходу. Для нас же это - самый сильный сигнал, который мы, в Европе, можем послать в поддержку Навального.

- Когда украинский режиссер Олег Сенцов в 2018 году стал лауреатом премии Сахарова, его тоже содержали в российской колонии. Тогда Путина, похоже, это никак не впечатлило. Надеетесь ли вы, что сейчас будет по-другому, и вы сможете как-то помочь Навальному сейчас?

- Сейчас Алексей Навальный - самый влиятельный лидер оппозиции (в России. - Ред.). Видно, что Владимир Путин боится Навального и его движения. Он пытается разрушить движение Навального. Он его бросил в колонию. И сейчас мы говорим Путину: Навальный - это человек, борющийся за открытую Россию и за демократию. Возможно, он не изменит своих взглядов. Диктаторы не часто меняют свои взгляды. Но сигнал Европарламента ясен: Навальный - человек, которого нужно отметить в России.

- Перед выборами в Госдуму, прошедшими в сентябре, мы видели усиление преследования оппозиции. За решеткой оказался не только Навальный, но и другие несогласные. До президентских выборовв РФ еще три года. Чего вы ожидаете сейчас: относительного улучшения ситуации или активизации репрессий?

- Не знаю, могут ли Кремль и Владимир Путин еще усилить давление, ведь оно и так очень высокое. Но что мы хотим сделать - это дать надежду российской оппозиции. Мы говорим им: мы слышим вас, мы о вас не забыли. Наш месседж Навальному и российской оппозиции: не сдавайтесь, несмотря на Владимира Путина и Кремль.

- За последние четыре года премия Сахарова уже в третий раз достается людям из постсоветских стран. Уже упомянутый Сенцов, а в прошлом году - белорусская оппозиция. О чем это свидетельствует?

- Да, Европарламент опять присудил премию человеку, притесняемому Кремлем. Для нас очевидно, что Владимир Путин - настоящая угроза демократии и прозрачности. И поэтому мы выбрали Навального, чтобы сказать Путину: послушай, измени свое поведение. И если он этого не делает, то мы хотим поддержать надежду всех тех, кого угнетает этот человек в Кремле.

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