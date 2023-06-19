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Алексей Навальный начинает кампанию против войны и Путина

Виталий Кропман
1 ч. назад

Политик намерен вести агитацию против войны РФ с Украиной "по законам и технологиям хороших избирательных кампаний". Навальный указал на изоляцию России, проблемы мобилизованных и масссовую эмиграцию.

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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в колонии во Владимирской области
Алексей НавальныйФото: Yulia Morozova/REUTERS

В день первого заседания суда по "экстремистскому" делу российский оппозиционный политик Алексей Навальный  объявил о запуске кампании "против войны и против Путина". Об этом оппозиционер написал в своих социальных сетях в понедельник, 19 июня.

По словам политика, его сторонники намерены вести "долгую, упорную, изматывающую, но принципиально важную кампанию", чтобы настроить людей против войны и всего того, что с ней связано. "Против тупика, в который Путин так безумно и тупо свернул 24 февраля 2022 года: смерти, потери, мобилизация, военные преступления, изоляция, санкции, десятки тысяч погибших и миллионы уехавших. Деградация экономики и падение уровня жизни, воюющие уголовники и нищие мобилизованные, двухсотые и трехсотые", - указал Навальный.

"По законам и технологиям хороших избирательных кампаний"

Оппозиционер рассчитывает на потенциально огромную аудиторию. "У каждого пятого есть родные или знакомые, погибшие на этой войне. Эти цифры, увы, будут и дальше только расти, меняя общественное сознание", - отмечает он. К этому, подчеркивает Навальный, добавляются возвращающиеся домой десятки тысяч раненых и инвалидов и сотни тысяч мобилизованных, которые все видели своими глазами: "от бездарных воров-генералов до отсутствия всего - от носков до снарядов". Вести агитацию против войны политик намерен "по законам и технологиям хороших избирательных кампаний - опрашивая всех, таргетируя сотни разных групп, подбирая подход к каждой, выявляя колеблющихся и переубеждая их".

По мнению Навального, актив для такой работы уже есть. "Если, давайте пофантазируем, из полутора миллионов уехавших с начала войны и мобилизации, полутора миллионов уехавших после 2014 года и миллиона оставшихся в России, но не боящихся, каждый десятый примкнет к агитации против кандидата "Война", то эта армия из четырехсот тысяч агитаторов в месяц может охватывать 12 миллионов граждан", указывает оппозиционер, добавив, что "агитационная машина такой силы кардинально изменит общественные настроения в стране за 3 - 4 месяца".

"Предстоит большая техническая работа. Ничего подобного пока не существует", - признает Навальный и объявляет о наборе "100 первопроходцев - волонтеров-агитаторов, готовых заниматься этим потрясающим, но непростым делом".

Навальному грозит еще до 30 лет заключения

По итогам нового процесса Алексею Навальному грозит еще до 30 лет лишения свободы. В конце мая оппозиционер сообщил в Twitter, что Генпрокуратура предоставила ему 3828 страниц обвинительного заключения. В то же время суть обвинений "узнать не получается", поскольку дело забрала себе администрация колонии, написал политик. "В ШИЗО это запрещенный предмет", - пояснил он. О возбуждении нового дела по обвинению в "пропаганде терроризма", "финансировании экстремистской деятельности" и "реабилитации нацизма" Навальный сообщил в октябре 2022 года.

В апреле 2023 года стало известно, что дело по статье о "терроризме" выделили из уже существующего - по статье об "экстремизме". Материалы 25 мая поступили в Мосгорсуд. Всего на тот момент речь шла о разных эпизодах уже по шести статьям УК РФ, сейчас к ним добавилось обвинение по еще одной статье.

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Сайт Алексея Навального

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