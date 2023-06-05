Что происходит с задержанными в РФ на акции за Навального

Полиция задержала в России более сотни участников акции в поддержку Алексея Навального. DW поговорила с задержанными о том, что им вменяется в вину за участие в политической жизни страны.

117 задержанных более чем в 23 городах России - таковы главные цифры акции в честь дня рождения оппозиционного политика Алексея Навального на утро 5 июня. Координатор кампании #FreeNavalny Леонид Волков заявил в эфире телеканала "Дождь" , что акция "продемонстрировала большую солидарность россиян по всему миру". По его мнению, выход "на улицу" жителей России показывает, что "солидарность с политзаключенными для людей важнее того риска, которому они подвергаются". DW поговорила с задержанными и с аналитиком правозащитной организации "ОВД-Инфо" о российской части акции 4 июня.

Масштабных митингов в поддержку Навального не ждали

Многим задержанным на акции в поддержку Навального, по данным следящей за протестами "ОВД-Инфо", вменяют в вину статью 19.3 (неповиновение полиции), что ведет к административному правонарушению и штрафу. Аналитик организации Дарья Короленко отмечает, что несколько человек, оставленных на ночь в отделах полиции, скорее всего, получат несколько суток ареста. По ее информации, еще до начала акции в "ОВД-Инфо" они видели массовые походы полицейских по домам активистов, ранее участвовавших в похожих протестах, "как минимум 4 человека получили от 8 до 15 суток ареста за посты в соцсетях об акции".

В условиях, когда структуры Навального признаны в России экстремистскими, трудно было ожидать масштабных митингов. Тем не менее поздравить Навального с 47-летием, по оценкам аналитиков "ОВД-Инфо", вышло достаточно большое количество людей. Численность прошедшей акции, по словам Короленко, отследить практически невозможно. В отличии от прошлых массовых акций, где задерживали примерно 20-30% протестующих, в воскресенье "была не столько массовая акция, сколько одиночные пикеты, плюс другой вид акций - придти с шариками или написать что-то, разложить листовки. Поэтому, скорее всего, задержано было большинство участников", - говорит аналитик.

"Дискредитация" армии из-за статуса в WhatsApp

Давление на потенциальных участников акции началось заранее. Одной из жертв стал Дмитрий Тетерин из Елабуги, его задержали в день акции, хотя он даже не участвовал в ней. А уже 5 июня на него завели дело о, так называемой, "дискредитации" армии РФ из-за его статуса в WhatsApp - "Россия будет свободной! Слава Украине! Жыве Беларусь!". "На меня кто-то настучал. Я занимаюсь ремонтом велосипедов, и у меня в 2ГИС (электронный справочник. - Ред.) стоит номер телефона, который человек и увидел. По мнению полиции, это уже считается публичной информацией", - рассказывает DW Тетерин, добавляя, что не намерен признавать вину и будет обжаловать это решение.

Еще за две недели до акции Тетерин получил звонок от оперуполномоченного с предложением "побеседовать". По словам самого Дмитрия, в прошлом он устраивал протестные акции в Набережных Челнах, к примеру, активист был организатором митинга "Он вам не Димон", однако уже три года не участвует в проведении политических акций и вообще переехал из Набережных Челнов.

Задержание активиста под надуманным предлогом

Утром 4 июня Дмитрий стоял около своего дома, когда к нему подошел полицейский и заявил, что активист обвиняется в "краже велосипедов". "Я упираться не стал. А мне в это время как раз звонит тот оперуполномоченный. Говорит, вот с вами сейчас сотрудник рядом находится, "вы с ним пожалуйста, не конфликтуйте, ему необходимо вас доставить в отдел, там провести профилактическую беседу", - рассказывает Тетерин. Во время поездки в отдел полицейский, по словам Дмитрия, признался в том, что историю с кражей велосипедов выдумал на ходу как предлог для задержания. Всего в отделе Тетерина продержали пять часов, заставили пройти наркологическую экспертизу и дали предупреждение о том, чтобы он не думал участвовать в нелегальных акциях. Тогда же он получил и звонок из Набережных Челнов, который сегодня привел его к статье и возможному штрафу от 30 до 50 тысяч рублей.

Похожее давление было оказано не только на Тетерина. 2 июня восемь суток получил блогер из Ивановской области Сергей Веселов, известный как один фигурантов дела по "дискредитации" армии. Ему вменили в вину публичные посты об акции в поддержку Алексея Навального. В Барнауле прямо у билетных касс на вокзале полиция встретила местного активиста Николая Усова. Он хотел поехать в Новосибирск, где планировал участвовать в акциях в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и Алексея Навального.

Акция в поддержку Навального в регионах

Не обошлось без судов и над теми, кто действительно участвовал в акции. Студент Сергей Быков вышел на одиночный пикет в поселке Безенчук Самарской области. По его словам, простоять до прихода полиции он сумел достаточно долго - 45 минут. На его плакат с надписью "4 июня - день рождения политзаключенного Алексея Навального" реагировали по-разному, "кто-то показывал "класс" рукой, кто-то фотографировал. Один на машине проезжал несколько раз мимо, угрожая - посылал меня куда подальше, говорил, что вернется и лицо сломает", - рассказывает DW Быков.

В отделе Сергея продержали три часа. "Мне говорили, что я веду себя неправильно. Сотрудники полиции провоцировали на разговор, говоря, что "мы про вас все знаем, что тебя и координируют, и тебе заплатили", - описывает разговор в отделе Быков. Там ему также сказали, что его пикет сам по себе не нарушение, но "его мотивы нарушают закон". Выпуская Быкова из отдела, полиция вручила постановление явиться в суд по статье о нарушении проведения публичного мероприятия. По его оценке, он должен отделаться штрафом. Размышляя о возможности протеста в современной России, студент вспоминает, как в его университете учащихся постоянно зазывают на провластные митинги, в которых он отказывается принимать участие, что ведет к ссорам с руководством вуза. "Мирный протест, как мы видим, в любом случае гасится. Силовиков тысячи и дубинками уж изобьют всех. Поэтому народ, по крайней мере в моем окружении, боится", - заключает Быков.

Схожая история и у другого протестующего. Артура Садыкова из Красноярска задержали из-за надписи мелом на асфальте "Свободу политзаключенным". Садыкова отпустили с обязательством о явке, вменяют в вину две административные статьи - об уничтожении или повреждении чужого имущества и о нарушении правил благоустройства городов.

День рождения Навального и шарики

Более половины задержанных 4 июня пришлось на Москву, где горожане выбрали методом протеста одиночные пикеты. Люди поздравляли Навального плакатами, листовками, граффити и даже шариками. Во время одного из задержаний полицейский на вопрос "за что задерживаете?", ответил - "за шарики". На Красной площади в Москве задержали Ивана Путятина, проводившего пикет с плакатом "Свободу и кенгуру, Путин - паук". Суд назначил ему 10 суток ареста и оштрафовал на 15 тысяч рублей. Также в столице задержали фигуранта "московского дела" Сергея Суровцева, на нем была куртка с надписью "ШИЗО" на спине. Что предъявят ему, пока неизвестно.

Полиция старалась заранее блокировать места, где могли собраться даже маленькие группы людей, в итоге протестующие до задержания обычно стояли не больше получаса. Еще за несколько часов до официального начала акции вдоль Пушкинской площади в Москве выставили автозаки, КАМАЗы и машины Росгвардии. Похожу тактику избрали и в других городах России.

Протест в регионах был еще более точечный, чем в столице и Санкт-Петербурге. Акции прошли в Красноярске, Новосибирске, Хабаровске, Калининграде, Омске, Казани и еще десятке городов страны.

"Учитывая все, что происходило с репрессиями в последние 2-2,5 года, и учитывая направленность акции, что она была не антивоенная, в поддержку Алексея Навального и политзаключенных, вышло достаточно много людей. Кажется, то, что в ФБК говорили про то, что люди хотят выходить на улицу - это все еще правда", - подводит итог акции 4 июня аналитик "ОВД-Инфо" Дарья Короленко.

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