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Алексея Навального в 23-й раз отправили в ШИЗО

Жан Рофе
22 ноября 2023 г.

Оппозиционеру Алексею Навальному назначили очередные 15 суток штрафного изолятора. Общее время, проведенное им в ШИЗО, составит 266 суток.

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Алексей Навальный (фото из архива)
Алексей Навальный (фото из архива)Фото: Tatyana Makeyeva/AFP/Getty Images

Российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, вновь отправили в штрафной изолятор. "Только что дали очередные 15 суток", - написал политик во вторник, 21 ноября, в своем Telegram-канале.

Это уже 23-е по счету водворение Навального в ШИЗО. Что стало поводом на этот раз, не уточняется. С учетом нового взыскания общее время, проведенное политиком в штрафном изоляторе, составит 266 суток. В прошлый раз его помещали туда 7 ноября.

Навальный отметил, что для участия в следственных действиях его давно должны были перевести из исправительной колонии №6 в поселке Мелехово в следственный изолятор или в колонию особого режима, в которой он должен содержаться согласно последнему приговору суда.

"Следствие не хочет переводить меня в СИЗО, но и не хочет ездить ко мне куда-нибудь в Сибирь в колонию особого режима. Поэтому как обычно в отношении меня отменили нормы российского права и держат на старом месте", - написал он.

Навальный отбывает 19-летний срок

Алексей Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима в августе 2023 года по делу о создании "экстремистского сообщества". По утверждению властей, таким сообществом являлся основанный политиком Фонд борьбы с коррупцией.

В октябре были арестованы три адвоката Навального - Алексей Липцер, Вадим Кобзев и Игорь Сергунин - по делу об участии в "экстремистском сообществе". Следствие считает, что адвокаты "регулярно передавали информацию" от политика его команде.

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