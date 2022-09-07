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Алексей Навальный в здании суда во Владимире, 7 июля 2022 года
Алексей Навальный в здании суда во ВладимиреФото: Vladimir Kondrashov/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Алексея Навального отправили в ШИЗО в четвертый раз за месяц

Александра Иванова
46 мин. назад

Сообщение о переводе Навального в штрафной изолятор на 15 суток появилось в микроблоге Twitter от лица оппозиционера. Причина наказания не указана.

https://www.dw.com/ru/aleksea-navalnogo-otpravili-v-sizo-v-cetvertyj-raz-za-mesac/a-63044116

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся в заключении в колонии №6 во Владимирской области, в четвертый раз за месяц переведен в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом сообщается на странице Навального в соцсети Twitter в среду, 7 сентября. Причина наказания в посте не названа.

"Вау, только что я выиграл джекпот. Не успел я выйти из ШИЗО, как они отправили меня обратно в ШИЗО еще на 15 суток и присвоили мне статус "злостного нарушителя", - написано в Twitter на английском языке от лица оппозиционера. - Это означает, что теперь меня будут содержать в СТРОГИХ условиях внутри колонии СТРОГОГО режима. Интересно, они будут больше на те, которые были у Ганнибала Лектора, или те, которые были у Магнето из фильма "Люди Х"…"

По словам Навального, он ожидал, что Кремль именно с такой ненавистью отреагирует на то, что он "не собирается знать свое место, а вместо этого продолжает призывать к санкциям против путинской элиты из списка в 6000 имен" и снова призывает граждан принять участие в "умном голосовании".

За что Навального уже отправляли в ШИЗО

С середины августа Алексея Навального отправляли в ШИЗО трижды. В первый раз - на трое суток. По словам политика, за то, что он регулярно расстегивал верхнюю пуговицу своей робы. Во второй раз Навальному дали пять суток в ШИЗО, так как он, по мнению администрации колонии, нарушил правила конвоирования, когда его отправили в ШИЗО в первый раз. В третий раз Навальный получил семь суток. По его словам, за то, что он "слишком политически активен".

5 сентября стало известно, что оппозиционер подал административный иск к начальнику владимирской колонии с требованием признать его перевод в ШИЗО из-за расстегнутой пуговицы незаконным.

11 августа Алексей Навальный объявил, что создает профсоюз для "граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исправительной системы". В связи с этим он получил от администрации колонии предостережение, которое впоследствии оспорил в суде.

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