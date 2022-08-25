  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Алексей Навальный (фото из архива)
Алексей Навальный (фото из архива)Фото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance
Права человекаРоссия

Навального вновь отправили в ШИЗО

Анастасия Аринушкина
8 мин. назад

Поводом для отправки Навального в ШИЗО стало то, что он в течение нескольких секунд не держал руки за спиной.

https://www.dw.com/ru/navalnogo-vnov-otpravili-v-strafnoj-izolator/a-62919250

Алексея Навального отправили на пять суток в ШИЗО, запись об этом появилась в соцсетях оппозиционера в среду, 24 августа. 

По словам политика, его отправили в штрафной изолятор за то, что он в течение нескольких секунд не держал руки за спиной. “Указание явно из Москвы. Даже по меркам российской тюрьмы ШИЗО за 3 секунды рук не за спиной - это слишком”, - считает Навальный. 

Ранее Навального в августе уже отправляли в штрафной изолятор. Поводом для этого стала расстегнутая верхняя пуговица на робе.

Дело Навального

Алексей Навальный был отправлен в места лишения свободы после того, как в начале февраля Симоновский районный суд Москвы изменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное наказание в виде 3,5 года заключения. Формальным поводом стало то, что оппозиционер приходил отмечаться в уголовно-исполнительную комиссию не в назначенные для этого дни, а с августа 2020 года, после того как был отравлен "Новичком" и вывезен для лечения в Германию, вообще перестал появляться у инспектора.

Навальный и его адвокаты уверяли суд, что оппозиционер физически не мог посещать инспектора, так как находился сначала на стационарном, а потом на амбулаторном лечении в немецкой клинике и уведомлял об этом уголовно-исполнительную инспекцию.

22 марта суд приговорил Алексея Навального к девяти годам строгого режима по делу о "мошенничестве и оскорблении суда". Выездное заседание Лефортовского суда проходило прямо в исправительной колонии № 2 в Покрове, где Навальный уже отбывал наказание по делу "Ив Роше". Прокурор Надежда Тихонова запрашивала для него 13 лет колонии строгого режима. В ИК-6 Навального этапировали 14 июня.

Смотрите также:

Леонид Волков: "Вокруг Путина неспокойно"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Карикатура Сергея Елкина

Комментарий: Контрсанкции за Навального, или Перевернутый мир Кремля

Комментарий: Контрсанкции за Навального, или Перевернутый мир Кремля

Объявляя о зеркальных санкциях в отношении Германии и Франции из-за отравления Навального, власти РФ показывают, что живут в Зазеркалье, где все перевернуто с ног на голову, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Татьяна Фельгенгауэр, журналистка, радиоведущая, колумнистка DW
Татьяна Фельгенгауэр
Колонка
Политика
12 ноября 2020 г.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в Бабушкинском районном суде Москвы

Навальный к годовщине отравления: Уголовного дела так и нет

Навальный к годовщине отравления: Уголовного дела так и нет

Попытка отравления продемонстрировала "преступность, дисфункциональность, провальность режима" Владимира Путина, написал российский оппозиционный политик в Facebook.
Права человека
20 августа 2022 г.
external

Навального и его соратников записали в террористы (28.01.2022)

Навального и его соратников записали в террористы (28.01.2022)

Этот список составляет Росфинмониторинг. Попавшим в него блокируют банковские счета, им нельзя участвовать в выборах и взаимодействовать со СМИ.
Политика
28 января 2022 г.
03:44 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

ВСУ обстреливают российские позиции

Секретарь СНБО призвал украинцев готовиться к затяжной войне

Политика
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Табличка "Яндекс" показывает в одну сторону, а отколовшаяся от неё другая табличка с зеркальным написанием названия компании идёт в другую и "говорит": "Мы пойдем другим путем" - карикатура DW

К другим новостям, или "Яндекс" без цензуры

К другим новостям, или "Яндекс" без цензуры

Свобода слова
23 августа 2022 г.
Россия

Беларусь

Участница акций солидарности с задержанными во время протестов в Беларуси

Пытки над белорусами после протестов. Дойдет ли дело до суда

Пытки над белорусами после протестов. Дойдет ли дело до суда

Политика
11 ч. назад
Беларусь

Украина

Разрушенные жилые дома в Бородянке в Киевской области

Полгода войны России против Украины

Полгода войны России против Украины

Конфликты
16 ч. назад
Фото 27
Украина

Германия

"Мировая водородная премьера" гласит надпись на вышедшем на линию поезде Alstom Coradia iLint

Премьера: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда

Премьера: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда

Экономика и бизнес
12 ч. назад
Германия
На главную страницу