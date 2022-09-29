Украинка стала лауреаткой альтернативной Нобелевской премии

Шведский фонд Right Livelihood Award Foundation в четверг, 29 октября, объявил имена лауреатов премии "За правильный образ жизни", которую также называют альтернативной Нобелевской премией. Известная украинская правозащитница Александра Матвийчук и возглавляемый ею Центр гражданских свобод (ЦГС) стали лауреатами премии этого года. Украинскому Центру и правозащитнице присудили ее "за развитие устойчивых демократических институтов в Украине и моделирование пути к международной ответственности за военные преступления". В этом году фондом Right Livelihood Award Foundation было рассмотрено 175 номинантов из 77 стран.

Премия "За правильный образ жизни": лауреаты-2022

Александра Матвийчук и возглавляемый ею Центр гражданских свобод стали первыми представителями Украины, которым присуждена эта премия. Вместе с ними лауреатами премии "За правильный образ жизни" стали правозащитницы из Сомали Фартун Адан и ее дочь Ильвад Эльман, венесуэльская сеть общественных организаций Cecosesola и Африканский институт управления энергетикой (AFIEGO) из Уганды. "Лауреаты премии "За правильный образ жизни" 2022 года являются общественными деятелями, которые преданы делу укреплению своих сообществ. На фоне неудач властей и разрушения миропорядка - включая войны, терроризм, экстракцию, массовые перемещения и экономические кризисы - они создали новые системы, ориентированные на человека. Их успехи демонстрируют, как мы можем строить общества по принципам справедливости, а не эксплуатации", - сказал Оле фон Уэкскул, исполнительный директор Right Livelihood.

ЦГС: От Евромайдана до "Трибунала для Путина"

Центр гражданских свобод был основан в Киеве в 2007 году для продвижения таких ценностей как права человека, демократия и солидарность в Украине и регионе ОБСЕ. Организация стала известна в 2013 году, когда начала документировать нарушения прав человека во время насильственного разгона Евромайдана в центре Киева и оказывать юридическую помощь жертвам насилия со стороны правоохранителей.

Сейчас ЦГС осуществляет мониторинг и анализ законопроектов на соответствие стандартам соблюдения прав человека, осуществляет общественный контроль над действиями правоохранительных органов, судов и местных властей, расследование преступлений, совершенных во время Евромайдана, занимается документированием политических преследований во временно оккупированном Крыму, фиксацией нарушений прав человека и военных преступлений в Донбассе, программами международной солидарности. ЦГС запустил первый в Украине онлайн-инструмент для общественного контроля за расследованиями нападений и других форм преследования общественных активистов.

С 2019 года Центр гражданских свобод ведет международную адвокацию кампании по освобождению узников Кремля "#PrisonersVoice". В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину ЦГС присоединился к глобальной инициативе "Трибунал для Путина". Участники инициативы документируют события, в которых усматриваются признаки преступлений по Римскому уставу Международного уголовного суда, таких как геноцид, преступления против человечности, военные преступления во всех регионах страны, ставших объектом нападения России.

Одна из самых влиятельных женщин Украины

Все это время Центр гражданских свобод возглавляет правозащитница Александра Матвийчук, выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Она является членом Консультативного совета при уполномоченном Верховной рады Украины по правам человека и входит в сотню самых влиятельных женщин Украины благодаря своей правозащитной и общественной работе. Александр Матвийчук является инициатором кампаний #LetMyPeopleGo и #SaveOlegSentsov по освобождению украинских политзаключенных.

За свою правозащитную деятельность Матвийчук получила ряд международных наград: в частности, в 2016 году она стала лауреаткой премии "Democracy Defender Award" миссии ОБСЕ. Во время фотовыставки "Правозащитницы: лицо силы", которую в 2016 году показывали в Американском доме в Киеве, ее фото было среди портретов 18 женщин из разных стран мира, сыгравших важную роль в защите и популяризации прав человека в своих странах и на международном уровне . Кроме того, правозащитница в 2017 году получила награду от посольства США "Отважная женщина Украины". Александру Матвийчук называют одной из самых известных правозащитниц в Украине, которая стремится достичь полного перехода к демократии и обеспечить справедливость в своей стране.

Альтернативная Нобелевская премия

"Сейчас мы переживаем очень драматическое время украинской истории. (...) Премия является жестом поддержки нашей борьбы в целом и моего труда в частности", - цитируют слова лауреатки организаторы премии "За правильный образ жизни".

Официальная церемония вручения премии пройдет в Стокгольме 30 ноября. Альтернативная Нобелевская премия была основана в 1980 году. Ее наградной фонд пополняется за счет добровольных пожертвований. Премия присуждается за защиту прав человека, защиту окружающей среды и мира. Премия фонда Right Livelihood Award Foundation вручается ежегодно четырем людям или организациям, которых, по мнению основателя фонда - шведско-германского мецената Якоба фон Икскюля, необоснованно проигнорировали во время вручения традиционной Нобелевской премии.

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