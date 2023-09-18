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Cum-ex: в Бонне судят банкира, с которым встречался Шольц

Даниил Сотников
18 сентября 2023 г.

Банкира Кристиана Олеариуса обвиняют в серьезном налоговом мошенничестве в Гамбурге в период, когда мэрию города возглавлял нынешний канцлер ФРГ.

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Вход в банк M.M.Warburg
Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

В земельном суде в Бонне в понедельник, 18 сентября, начался уголовный процесс по делу гамбургского банкира Кристиана Олеариуса (Christian Olearius), которого обвиняют в серьезном налоговом мошенничестве, связанном с так называемыми сделками cum-ex. 81-летнему совладельцу частного гамбургского банка M.M.Warburg инкриминируют 15 случаев особо тяжкого уклонения от уплаты налогов с 2006 по 2019 годы. По данным прокуратуры, налоговые убытки составили почти 280 млн евро.

Преступная схема, которой посвящен суд, получила название cum-ex - эти предлоги применяют на бирже, чтобы описать акцию компании до (cum) и после (ex) выплаты дивидендов. Участники схемы в результате махинаций получали дивиденды с акций и выплачивали с них налоги единожды, однако несколько раз получали от государства налоговые возвраты. Обвинение считает, что Олеариус активно участвовал в подобных сделках.

Связи Олеариуса и канцлера Шольца

Суд над Олеариусом привлекает особое внимание из-за возможной связи банкира с нынешним канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz), который в 2016 году возглавлял мэрию Гамбурга. Тогда налоговые органы города потребовали от банка Олеариуса вернуть по сделкам сum-ex 47 млн евро налогов, но через несколько дней неожиданно отказались от взыскания. Как выяснилось позже, отказу предшествовала встреча Шольца с банкиром.

В августе 2022 года Шольц в своих показаниях перед следственной комиссией парламента Гамбурга отверг подозрения в причастности к налоговым махинациям в рамках дела cum-ex.

"Я не имел никакого влияния на налоговое разбирательство с банком M.M.Warburg. Никакого политического влияния не было", - заявил канцлер. Он назвал обвинения "догадками и инсинуациями", которые "явно ничем и никем не подкреплены".

В марте 2022 года прокуратура Гамбурга отклонила иск адвоката Герхарда Штрате (Gerhard Strate) с требованием привлечь Шольца к суду в рамках этого дела. Позже, в августе 2022 года, аналогичный иск отклонила и генеральная прокуратура Гамбурга.

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