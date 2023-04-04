Оппозиция в ФРГ - за комиссию о роли канцлера в афере cum-ex

Блок ХДС/ХСС в бундестаге планирует после пасхальных праздников инициировать создание комиссии по расследованию роли действующего канцлера ФРГ в налоговом скандале вокруг банка M.M.Warburg.

Находящийся на скамье оппозиции в германском бундестаге блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) собирается в течение первой недели парламентских заседаний после пасхальных праздников инициировать создание комиссии по расследованию роли действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в налоговом скандале вокруг банка M.M.Warburg. Об этом сообщил во вторник, 4 апреля, председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Матиас Миддельберг (Mathias Middelberg).

По его словам, комиссии предстоит выяснить, кто несет политическую ответственность за то, что Гамбург в 2016 и 2017 годах был единственной в Германии федеральной землей, которая не потребовала у банка M.M.Warburg возвращения налогов на миллионные суммы, незаконно компенсированных ему по схеме cum-ex. Речь идет о том, было ли оказано политическое влияние на (налоговые. - Ред.) органы Гамбурга и достойны ли доверия заявления Олафа Шольца относительно его роли в этой афере, указал Миддельберг. В 2016 и 2017 годах нынешний глава правительства Германии занимал пост первого бургомистра Гамбурга.

В правительстве отказались комментировать планы оппозиции по созданию в бундестаге комиссии по расследованию роли Шольца в налоговом скандале.

Скандал с незаконной компенсацией налогов по схеме cum-ex

Латинские предлоги cum и ex применяют на бирже, чтобы описать акцию компании до (cum) и после (ex) выплаты дивидендов.

Суть налоговой аферы, в которой оказался замешан банк M.M.Warburg, заключалась в том, что в ходе перепродажи крупного пакета акций компании в день выплаты ей дивидендов, сразу несколько участников аферы обращались в налоговые органы Германии за компенсацией якобы уплаченных налогов.

По разработанной схеме, сразу несколько людей получали справку, дающую право на налоговый возврат. В итоге, 25-процентный налог с дивидендов выплачивался один раз, а деньги за якобы уплаченные налоги государство возвращало дважды или даже несколько раз, поскольку налоговым службам было трудно определить, кто именно является владельцем ценных бумаг.

Эта афера стала самым крупным налоговым скандалом в истории Германии. Общую сумму потерь из бюджета оценивали в 30 млрд евро только за 2001-2016 годы. Обвинения были предъявлены десяткам людей, в том числе банкирам, биржевым трейдерам, юристам и финансовым консультантам.

Показания Шольца по делу cum-ex

В августе 2022 года Олаф Шольц в своих показаниях перед следственной комиссией парламента Гамбурга отверг подозрения в причастности к налоговым махинациям в рамках дела cum-ex.

"Я не имел никакого влияния на налоговое разбирательство с банком M.M.Warburg. Никакого политического влияния не было", - заявил Шольц. Обвинения канцлер назвал "догадками и инсинуациями", которые "явно ничем и никем не подкреплены".

В 2016 году налоговые органы Гамбурга потребовали от частного гамбургского банка M.M.Warburg вернуть по сделкам сum-ex 47 миллионов евро налогов. Но через несколько дней отказались от взыскания.

Оппозиция в сенате Гамбурга инициировала парламентское расследование, в ходе которого выяснилось, что Шольц умолчал о встрече с руководством банка именно в те дни, когда городские налоговые органы требовали возврата налогов. После того как к следователям попали ежедневники сооснователя M.M.Warburg, Шольц признал факт встреч, однако заявил, что они не оказали никакого влияния на решение налоговых органов. Тогда же он утверждал, что никаких деталей встреч якобы уже не помнит.

В марте 2022 года прокуратура Гамбурга отклонила иск адвоката Герхарда Штрате (Gerhard Strate) с требованием привлечь к суду Олафа Шольца и бывшего сенатора города по финансовым делам, а впоследствии первого бургомистра Гамбурга Петера Ченчера (Peter Tschentscher) в связи с их ролью в налоговом скандале по схеме cum-ex. Позже, в августе 2022 года, аналогичный иск отклонила также генеральная прокуратура Гамбурга.

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