Новый поворот в афере cum-ex: замешан ли канцлер ФРГ Шольц?

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В Германии вновь разгорается коррупционный скандал, связанный с хищениями десятков миллиардов евро из бюджета. Один из главных фигурантов - бывший поверенный экс-мэра Гамбурга и нынешнего канцлера Олафа Шольца.
В ФРГ - новый виток коррупционного скандала, связанного со схемой, позволявшей финансистам и акционерам банков выводить из-под налогов миллиарды евро. Ключевой фигурой на этот раз может стать бывший депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Йоханнес Карс (Johannes Kahrs). Дополнительную остроту скандалу придает тот факт, что Карс на протяжении многих лет был поверенным Олафа Шольца (Olaf Scholz) - бывшего мэра Гамбурга и нынешнего федерального канцлера. Поэтому один из основных вопросов, который интересует всех, кто слышал хоть что-то о финансовом преступлении под названием cum-ex, сейчас звучит следующим образом: что знал Шольц?
Афера cum-ex включает в себя целый букет уголовных дел, расследованием которых занимается прокуратура Кельна. Несколько дней назад следователи обнаружили в одном из сейфов гамбургского банка M.M.Warburg, руководство которого также подозревается в причастности к скандалу, 214800 евро.
Владельцем сейфа оказался Йоханнес Карс, которого следствие подозревает в посредничестве в содействии уклонению от уплаты налогов. Некоторые СМИ считают, что бывший депутат бундестага "прощупывал почву" в попытке вывести M.M.Warburg из-под выплаты налогов, если участие банка в преступной схеме будет доказано, и найденная в сейфе сумма могла быть отложена именно на этот случай.
Но что именно представляет собой схема сum-ex, и почему сделки такого рода считаются финансовым преступлением? Эти латинские предлоги применяют на бирже, чтобы описать акцию компании до (cum) и после (ex) выплаты дивидендов.
Вот как работал cum-ex: финансист Х договаривался с группой сообщников Y и Z о многоходовой купле-продаже особо крупного пакета акций компании в день, когда та выплачивала дивиденды. Для чего купля-продажа? Чтобы сразу два или даже несколько участников схемы могли обратиться в налоговые органы Германии за (незаконной) компенсацией якобы уплаченных налогов, объясняет DW профессор права Кристоф Шпенгель (Christoph Spengel).
Как можно было убедить налоговые органы платить деньги? А вот как: с полученных дивидендов государство забирает у владельца акций 25 процентов налогов, о чем владелец получает справку. Эта бумага дает право на возврат налогов, уплаченных сверх положенного. Ради нее и нужна схема с многократной куплей-продажей акций: каждый из участников получал бумагу, дающую право на налоговый возврат. Получалось так: дивиденды выплачивали и налоги с них реально снимали лишь один раз, а вот деньги за якобы уплаченные налоги государство возвращало дважды или даже несколько раз.
По всей Германии целый ряд банков сейчас находится под следствием за подобную практику. Но особенно пристальное внимание приковано к банку M.M.Warburg в Гамбурге. Все дело в том, что в 2016 году предприимчивый Йоханнес Карс организовал встречу акционеров банка с тогдашним мэром Гамбурга и нынешним канцлером Германии Олафом Шольцем. В то время управляющие директора финансового учреждения уже находились под следствием, и налоговые органы Гамбурга потребовали от банка вернуть по сделкам сum-ex 47 миллионов евро налогов. Но через несколько дней неожиданно отказались от взыскания.
В следующем, 2017-м, году, тогдашний федеральный министр финансов Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) неожиданно поручил городу Гамбургу взыскать с банка 43 миллиона евро, что стало крайне необычным шагом в финансовых отношениях между федеральным правительством и земельными властями.
Необъяснимая щедрость налоговых органов Гамбурга вызвала интерес не только у прокуратуры, но и у местной оппозиции, которая инициировала свое, парламентское расследование. В его ходе выяснилось, что Шольц умолчал о встрече с руководством банка именно в те дни, когда городские налоговые органы требовали возврата налогов. Шольц признал сначала только одну встречу, потом еще две: вынудили его к признанию записи в дневнике сооснователя M.M.Warburg, попавшие к следователям во время одного из обысков.
При этом Шольц категорически отрицал свое влияние на решение налоговых органов. "Это было бы политической глупостью, а я к глупостям не склонен", - заявлял лидер социал-демократов в апреле 2021 года, выступая перед членами парламентской комиссии по расследованию дела M.M.Warburg. Тогда же он утверждал, что никаких деталей встреч якобы уже не помнил.
Не освежили память Олафа Шольца и обнаруженные следствием в сейфе банка более 200 тысяч евро, принадлежащие одному из фигурантов дела о финансовых махинациях. По крайней мере, именно так заявил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Впрочем, достоверной информации о том, действительно ли найденная крупная сумма каким-то образом связана со сделками cum-ex, пока что тоже нет - прокуратура воздерживается от каких-либо заявлений по этому поводу.
Как бы там ни было, ситуация для федерального канцлера может стать крайне неприятной. 19 августа Шольц должен выступить в качестве свидетеля перед следственной комиссией парламента Гамбурга, расследующей дело о сделках cum-ex. Местные СМИ сообщают, что прокуратура якобы даже получила доступ к электронной почте Шольца в период его работы на посту мэра Гамбурга. На это пресс-секретарь канцлера ответил: "Я не знаю ни о чем подобном. И скрывать тоже нечего".
Но оппозиция в Берлине усиливает давление. "Появляется все больше доказательств того, что авторитетные политики СДПГ в Гамбурге оказывали незаконное влияние на расследование по поводу налогов банка M.M.Warburg ", - заявил Матиас Миддельберг (Mathias Middelberg), заместитель лидера парламентской фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге. Входит ли Олаф Шольц в число этих "авторитетных политиков СДПГ"? Следующие несколько недель могут пролить больше света на этот вопрос.
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